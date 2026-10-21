Una pregunta de Lizy Tagliani desató un tenso enfrentamiento entre Mariana Brey y Diego Brancatelli en A la Barbarossa. En medio de un debate político sobre el gobierno de Javier Milei, la conductora interina puso a prueba a los dos panelistas, ideológicamente ubicados en veredas opuestas, y terminó provocando un fuerte intercambio por Cristina Kirchner y la corrupción.

Todo comenzó mientras el equipo analizaba las declaraciones del Presidente sobre las personas que no llegan a fin de mes. El lunes, durante su exposición en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén, Milei cuestionó esa situación y planteó: “Si se quedan sin plata el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”.

Lizy Tagliani hizo una pregunta sobre Cristina Kirchner y Mariana Brey y Brancatelli terminaron a los gritos (Telefe)

La pregunta de Lizy Tagliani sobre Cristina Kirchner que desató un explosivo cruce entre Mariana Brey y Brancatelli

En ese contexto, Lizy intervino con una pregunta dirigida a Brancatelli, conocido por sus posiciones críticas hacia el Gobierno.

“Siempre quedamos estancados en el mismo lugar. ¿Algo que tengas para decir de bueno del gobierno de Milei?”, le preguntó.

Sin dudarlo, el periodista respondió: “Nada. No hay nada bueno”.

Pero el intercambio no terminó ahí. Acto seguido, Lizy trasladó la misma consigna a Mariana Brey, aunque con una referencia al kirchnerismo que cambió por completo el tono del debate.

“¿Algo bueno que tengas para decir del gobierno de Cristina?”, le preguntó a la panelista.

La respuesta de Mariana Brey que desató el cruce con Brancatelli

La reacción de Brey fue inmediata. “No sé. Es tramposa tu pregunta, no me gustó. No pasa nada, pero no me gustó”, respondió, visiblemente incómoda con la consigna.

Luego, marcó distancia de lo que consideró una defensa incondicional de un espacio político y lanzó una indirecta dirigida a su compañero de panel.

“Yo no soy una persona fanática que defienda lo indefendible. Mucho menos defender la corrupción”, sostuvo.

En su argumentación, Brey reconoció que durante una gestión pueden existir medidas positivas, más allá de las diferencias ideológicas. “Seguramente haya habido cosas positivas. Aquello que es positivo en un gobierno hay que dejarlo. Gobernar un país tiene que ser algo funcional a los argentinos, independientemente de las ideologías”, explicó.

Sin embargo, dejó en claro cuál es, para ella, el límite a la hora de evaluar una administración: “Lo que me separa de un tipo de gobierno es la corrupción”.

La afirmación provocó la reacción de Brancatelli, quien volvió a intervenir con una fuerte acusación contra la gestión actual. “Este es el gobierno más corrupto de todos”, retrucó.

“Como Cristina”: la frase de Mariana Brey que encendió el debate

Lejos de dar por terminado el intercambio, Mariana Brey respondió con una referencia directa a la situación judicial de Cristina Kirchner.

“Lo dirá la Justicia y que terminen presos como Cristina. Y te aseguro que no me van a ver con el cartel que diga ‘liberénla’”, lanzó, en alusión a las manifestaciones en apoyo a la expresidenta.

La frase elevó todavía más la tensión en el estudio. Brancatelli no tardó en contestarle y la cruzó con una contundente acusación: “No seas hipócrita”.

Mientras el ida y vuelta subía de tono, Lizy Tagliani intentó distender el ambiente con una intervención cargada de humor, sorprendida por las consecuencias de su propia pregunta.

“¿Para qué hice esta pregunta?”, expresó la conductora, en un intento de bajar la tensión entre los panelistas.

Finalmente, Brey cerró el episodio con una frase dirigida a Lizy: “Esto es culpa tuya”.