Mirá lo que confesaron los protagonistas de Lo Dejamos Acá en Otro Día Perdido.

La química de Ricardo Darín con Diego Peretti quedó expuesta en la entrevista conjunta con Mario Pergolini, donde Diego mandó al frente a Ricardo por sus obsesiones par filmar Lo Dejamos Acá.

Todo surgió cuando Peretti contó que Darín es productor asociado a la película de Netflix, que siguió el recorrido del film en los festivales de cine y estalló de risa cuando Mario Pergolini le preguntó su su colega en algún momento soltaba: “¿Él? ¡No! Ja. ¿¡Qué!? No...”.

“Le da mucha bolilla, además de otra, te lo dramático, al vestuario y al peinado”, precisó.

Hasta que disparó irónico contra su también compañero en La Señal: “Capaz que llega y en vez de decirte buenos días, te mira y te corre un rulito. O te comenta el saco que llevás puesto...”.

“Capaz que llega y en vez de decirte buenos días, te mira y te corre un rulito. O te comenta el saco que llevás puesto...”. Peretti sobre Darín.

Y cuando el conductor de Otro Día Perdido indagó si eso era un fastidio, Diego destacó a Ricardo: “En general es atinadísimo”.

La reacción de Darín a la chicana de Peretti

“Depende de cómo se mire”, se defendió Darín.

Ricardo Darín justificó su obsesión tras la ironía de Diego Peretti.

Entonces Ricardo argumentó: “Es una actividad en la que la interdependencia está arriba de todo. El trabajo de arte, vestuario sonido, iluminación, cámara, la puesta en escena... Son tantas intervenciones que dependés mucho de los demás”.

“A mí me apasiona la etapa de la edición, del montaje. Pero hay un momento en el que la tenés que soltar. Hay un momento en el que ya no se puede más por distintos motivos”, reveló.

“Es además una oportunidad de reescritura en muchos casos. Con una diferencia en un plano de medio segundo, un segundo, en un corte, cambiás la intención de un diálogo, por ejemplo”, concluyó Ricardo Darín para explicar la “manía” que deschacó Diego Peretti.