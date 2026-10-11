Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven a compartir pantalla en Lo dejamos acá, una de las grandes apuestas del cine argentino para 2026. La película ya tuvo su presentación internacional y ahora atraviesa la cuenta regresiva para su llegada a Netflix, prevista para el 16 de octubre.

Dirigida por Hernán Goldfrid, tiene una duración de 1 hora y 37 minutos y combina comedia negra, drama y conflictos alrededor del psicoanálisis. El guion pertenece a Emanuel Diez, quien trabajó anteriormente en producciones como El encargado, Nada y Coppola, el representante.

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Además de encabezar el elenco, Darín participa como productor junto con Chino Darín y Federico Posternak a través de Kenya Films.

De qué trata Lo dejamos acá

La historia tiene como protagonista a Ulises Verón, un psicoanalista pragmático que atraviesa una crisis profesional. Después de años aplicando los métodos tradicionales de la psicología, comienza a perder la confianza en ellos y decide cambiar radicalmente su manera de trabajar.

Lo dejamos acá tiene como protagonistas a un psicólogo y un escritor Netflix © 2026 Por: Alan Roskyn / Netflix | Alan Roskyn / Netflix

Convencido de que escuchar a sus pacientes dentro del consultorio ya no alcanza, empieza a involucrarse en sus vidas y a realizar intervenciones que exceden los límites habituales de la relación terapéutica. Los primeros resultados parecen darle la razón y lo impulsan a continuar con ese método poco convencional.

La situación cambia con la llegada de un escritor que atraviesa un fuerte bloqueo creativo. El nuevo paciente altera una dinámica que hasta entonces Verón creía controlar y obliga al terapeuta a enfrentarse con las consecuencias de sus propias decisiones.

El tráiler oficial de la película Lo Dejamos Acá, en Netflix.

El vínculo entre ambos se convierte así en el centro de una película que utiliza el humor y el conflicto psicológico para explorar hasta dónde puede intervenir un profesional en la vida de quienes recurren a él en busca de ayuda.

Darín y Peretti juntos después de casi 20 años

Uno de los principales atractivos de Lo dejamos acá es el reencuentro de Darín y Peretti. Los actores habían compartido pantalla en La señal, el policial estrenado en 2007 que Darín dirigió junto con Martín Hodara.

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El proyecto también vuelve a reunir a Darín con Hernán Goldfrid. El director estuvo detrás de Tesis sobre un homicidio (2013), thriller protagonizado por el actor junto a Alberto Ammann y episodios de series como El jardín de bronce y Atrapados. Además, ya había trabajado con Peretti en su ópera prima, Música en espera, estrenada en 2009.

El guion de la película es de Emanuel Diez. La fotografía está a cargo de Rodrigo Pulpeiro y la música es de Roque Baños.

Ricardo Darín como Bruno Verón. Netflix © 2026 Por: Alan Roskyn / Netflix | Alan Roskyn / Netflix

Antes de su lanzamiento, la película tuvo su premiere mundial en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El paso por el festival español fue el último gran anticipo antes de que el público pueda descubrir el resultado del nuevo encuentro entre dos de los actores más reconocidos del cine argentino.

Cómo es el reparto de Lo dejamos acá