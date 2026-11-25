Los fanáticos de One Piece tendrán una oportunidad especial para disfrutar de las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación en los cines argentinos. El próximo 3 de diciembre llegará One Piece: Doble Aventura, una propuesta que reúne dos películas de la franquicia creada por Eiichiro Oda, acompañadas por dos cortometrajes. La iniciativa permitirá ver por primera vez en América Latina estas dos producciones cinematográficas en una misma función.

La primera película será One Piece: Aventura en la Isla Espiral, en la que Luffy y sus compañeros deberán recuperar el Going Merry, el barco que fue robado por los Hermanos Carta. La búsqueda los llevará hasta una misteriosa isla donde tendrán que enfrentarse a diferentes adversarios para recuperar su embarcación. Esta aventura estará acompañada por el cortometraje Soñando con ser el Rey del Fútbol.

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DOS PELÍCULAS Y DOS CORTOMETRAJES DE ONE PIECE EN PANTALLA GRANDE

La segunda producción será One Piece: El Reino de Chopper en la Isla de los Animales Raros. En esta historia, Chopper es elegido rey por los animales que habitan una misteriosa isla, pero la tranquilidad del lugar se verá amenazada cuando un grupo de cazadores llegue en busca de unos cuernos legendarios que otorgan un poder extraordinario. Luffy y el resto de la tripulación deberán intervenir para proteger a sus nuevos amigos.

Esta segunda aventura estará acompañada por el corto ¡Adelante! El Rey Pirata del Béisbol, que completa la propuesta cinematográfica. De esta manera, el programa especial combinará dos largometrajes y dos historias breves con los personajes de la popular franquicia japonesa, en una función que reúne acción, humor y fantasía.

Póster de One Piece (Foto: gentileza Prensa BF Paris)

One Piece: Doble Aventura se estrenará en los cines argentinos el 3 de diciembre y estará disponible tanto en versiones dobladas al español como subtituladas. La propuesta está pensada para los seguidores históricos del anime y también para quienes quieran acercarse a algunas de las primeras aventuras cinematográficas de los Sombrero de Paja.

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