Lee tu horóscopo diario del 25 de noviembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Marte en Virgo impulsa cambios concretos en tus rutinas y en la manera de cuidar tus vínculos. Compartir tareas sin exigir perfección puede reducir tensiones y mejorar la convivencia amorosa.

Tauro : Marte en Virgo despierta tu iniciativa romántica y te anima a demostrar interés con hechos. Organizar una cita especial sin controlar cada detalle puede renovar la pasión y la complicidad.

Géminis : Marte en Virgo moviliza asuntos del hogar y diferencias sobre la convivencia. Resolver pendientes con paciencia, sin convertir cada detalle en una crítica, puede fortalecer la unión en casa.

Cáncer : Marte en Virgo activa conversaciones importantes y te anima a expresar lo que deseas. Elegir palabras claras, sin discutir por detalles menores, puede resolver conflictos y acercarte a quien amas.

Leo : Marte en Virgo te impulsa a ordenar tus recursos y revisar acuerdos económicos en pareja. Hablar de gastos y prioridades sin reproches puede dar estabilidad y evitar tensiones innecesarias.

Virgo : Marte en tu signo despierta iniciativa y deseo de tomar decisiones en el amor. Actuar con seguridad, sin exigir que todo salga a tu manera, puede renovar la pasión y fortalecer tus relaciones.

Libra : Marte en Virgo moviliza emociones reservadas y asuntos afectivos que aún necesitan cierre. Reconocer tus enojos sin reprimirlos puede ayudarte a sanar tensiones y recuperar la calma interior.

Escorpio : Marte en Virgo impulsa proyectos compartidos y encuentros que despiertan ilusiones. Colaborar sin imponer tus criterios puede fortalecer vínculos y abrir nuevas oportunidades amorosas.

Sagitario : Marte en Virgo activa tus ambiciones y exige organizar tus responsabilidades. Evitar que el trabajo absorba toda tu energía puede ayudarte a cuidar tus relaciones y sostener acuerdos.

Capricornio : Marte en Virgo te anima a concretar viajes y experiencias que amplían tu mirada. Planificar aventuras en pareja sin discutir por cada detalle puede renovar el entusiasmo y la confianza.

Acuario : Marte en Virgo intensifica deseos íntimos y pone en movimiento acuerdos compartidos. Hablar de límites y recursos sin buscar tener el control puede fortalecer la confianza y la cercanía.