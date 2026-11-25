Ángel de Brito sorprendió este martes al ponerse al frente de DDM (América TV) en reemplazo de Mariana Fabbiani, quien continúa alejada de la televisión para acompañar a su marido, Mariano Chihade, durante su recuperación. El conductor de LAM aceptó ocupar el lugar de su colega y socia y, al comenzar el programa, le dedicó unas palabras a la pareja.

“Hola, hola, hola. Bienvenidos a DDM, ¿cómo les va? Acá estoy hoy de reemplazo. Le mando un beso a Mariana, a Mariano, por supuesto. Estuve charlando hoy un poco con ellos. Por suerte está todo bien”, expresó De Brito. Además, anticipó que durante los próximos días distintas figuras del canal se irán turnando para conducir el ciclo.

Mariana Fabbiani y Ángel de Brito (Fotos: capturas América )

Sobre la salud del productor, que fue operado el 18 de noviembre en el Instituto Fleni y recibió el alta médica el domingo, el periodista también llevó tranquilidad. “Mariano está súper bien, ya quiere trabajar, ya está hinchando, así que bueno, nada, con calma”, contó, antes de ponerse al frente del programa.

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Sin embargo, la ausencia de Fabbiani no será solamente una pausa momentánea. La conductora no volverá a América TV durante lo que resta de 2026 y se tomará un descanso durante el verano para acompañar a su marido en la recuperación. Mientras tanto, Martín Candalaft quedará nuevamente al frente de DDM hasta el cierre de la temporada.

La salida de Mariana de América se produce en medio de uno de los grandes movimientos televisivos de cara a 2027: DDM desembarcará en la pantalla de El Nueve, con Fabbiani nuevamente como conductora. El ciclo producido por Mandarina tiene previsto comenzar su nueva etapa durante el primer trimestre del año próximo, mientras todavía resta definir el día y el horario de emisión.

Foto: captura X.com / @leoariasprensa Por: Hernan Jorge Khatchadourian

En medio de este escenario, Ángel de Brito publicó una sugestiva historia de Instagram con una frase sobre fondo negro: “Decisión tomada”. El detalle que despertó las especulaciones fue que la publicación apareció acompañada por los colores característicos de El Nueve. El periodista Leo Arias compartió la captura en sus redes sociales y lanzó una interpretación que rápidamente llamó la atención: “El posteo de Ángel de Brito con los colores de Canal 9”. ¿Será una pista sobre el futuro del conductor y un posible desembarco en la señal en 2027 o se quedará en América como predijo Jorge Rial?

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