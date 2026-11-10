Desde que se conoció la noticia de la venta de Mandarina, los rumores sobre las deserciones de panelistas y conductores que no quieren irse de América TV a El Nueve se multiplicaron, y Jorge Rial reveló cuál de las “angelitas” lo “traiciona” contándole a la gerencia los “trapitos sucios” de LAM.

Rial especuló en su streaming Ensalada Rusa con la posible ida de De Brito al canal de Víctor Santamaría ya que tiene acciones en Mandarina, más precisamente en el streaming Bondi Live. “Ángel tiene una habilidad que huele los quilombos y se raja. Cuando llegó Beto Casella a América, que se armó un gran quilombo, el tipo se rajó y dejó que el quilombo se armara acá sin él”, recordó.

Ángel de Brito y sus angelitas (Foto: Movilpress)

“Ahora hizo lo mismo: él ya sabía lo de la venta y sabía de este quilombo, y se fue a Francia. Cuando vuelva, se va a juntar con Juan Cruz. En el canal creen que es va a ser muy difícil retenerlo porque creo que es socio en Bondi, y creo que le están ofreciendo algo más, no solo pantalla, sino algo más en la programación de El Nueve”, agregó.

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LA TRAICIÓN DE UNA DE LAS ANGELITAS DE LAM A ÁNGEL DE BRITO QUE REVELÓ JORGE RIAL

“Pero está pasando algo interesante”, advirtió Jorge Rial, que agregó: “ante la ausencia de Ángel y desde que se conoció la venta de Mandarina, sobre todo desde el lunes 3 de noviembre, el desfile de panelistas de Ángel de Brito por el tercer piso de América es incesante, es imparable”, contó.

“Van todas a ofrecerse para quedarse en América y además a contar intimidades del programa, y esto se lo digo a Ángel. Se sientan arriba y le dicen, ”Me Yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar porque estamos viviendo una especie de dictadura. No nos dejan hablar con otro programa. Nos tienen agarradas de la bolas”, contó Rial, antes de brindar un dato revelador sobre este comportamiento.

Ángel De Brito y Laura Ubfal (Fotos: capturas América y eltrece).

“Una de las que más llora es Laura Ubfal. Fue la primera que fue a llorar y todo. Pero te quiero decir eso. Van las panelistas a quedarse, entonces otra de las jugadas es desarmarle el equipo. No sé si es muy importante o poco importante, seguramente Ángel va a armar otro equipo, pero la la estrategia es esa”, cerró el conductor.

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