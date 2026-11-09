La denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi por presuntas lesiones leves sumó un nuevo capítulo después de que se conocieran los mensajes que la hija mayor de la expareja le habría enviado a su mamá durante el episodio ocurrido el viernes en Nordelta. Marina Calabró difundió parte de las conversaciones y reconstruyeron la secuencia de pedidos de ayuda de la menor.

Según contó la conductora de Primicias Ya, Icardi habría retirado a su hija del colegio alrededor de las 10 de la mañana. De acuerdo con lo expuesto en el ciclo televisivo, la conductora comenzó a recibir mensajes de la chica, quien le habría contado que su papá la había sacado del establecimiento antes de terminar un examen.

“Ma, por favor, no terminé el examen, me van a bajar la nota de fin de año”, fue uno de los textos que se leyeron al aire. También se mencionó otro mensaje en el que la menor habría escrito que la habían sacado del colegio. Cuando Wanda le preguntó quién había tomado esa decisión, la respuesta habría sido: “Papá”.

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LOS MENSAJES DE LA HIJA DE WANDA NARA Y EL PEDIDO DE AYUDA

Santiago Sposatto precisó que a las 10.22 comenzaron los mensajes de WhatsApp y que Wanda empezó a compartirlos en un grupo que tenía con la licenciada Fernanda Mattera, perito psicóloga y asesora del Ministerio Público Tutelar, y su abogada Ana Rosenfeld.

La situación habría escalado cerca de las 11.03, cuando la menor comenzó a enviarle una seguidilla de mensajes a su mamá. Según detallaron en el programa, las comunicaciones se extendieron hasta las 11.09 y contenían reiterados pedidos para que fuera a buscarla.

Los chats de Wanda Nara y su hija mayor (Foto: captura América TV)

Entre las frases que se leyeron durante la emisión figuraban pedidos como “Me venís a buscar ya”, “porfa”, “ma, no me quiero quedar” y “buscame, ma”. También se mencionó un mensaje en el que habría expresado: “Ma, papá se enojó conmigo”.

Los panelistas remarcaron la insistencia de los pedidos y mencionaron otros textos atribuidos a la menor en los que manifestaba que tenía miedo y quería regresar con su mamá. Uno de los mensajes que más repercusión generó fue el supuesto pedido de asistencia médica: “Llamá a un médico ya, que me muero”.

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LA DENUNCIA CONTRA MAURO ICARDI Y SU DESCARGO

El episodio derivó en una denuncia por presuntas lesiones leves contra el futbolista y en un procedimiento policial en su vivienda de Nordelta. La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer qué ocurrió durante el encuentro entre el padre y su hija.

Por su parte, Icardi negó haber agredido físicamente a la menor a través de un comunicado difundido por sus abogados. “Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones”, expresaron sus representantes legales.

La defensa también sostuvo que la referencia a una lesión en la rodilla correspondía a una dolencia preexistente y cuestionó el procedimiento realizado en la propiedad del futbolista. Mientras tanto, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena, con sus hijas en medio de una disputa que ahora deberá esclarecerse en el ámbito judicial.

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