Mauro Icardi realizó un movimiento judicial de último momento para evitar una posible detención en la causa iniciada tras la denuncia de Wanda Nara por presuntas lesiones. Según reveló Yanina Latorre, el nuevo abogado del futbolista, Norberto Francisco Oneto, presentó un pedido de eximición de prisión que finalmente fue concedido por la Justicia. El delantero deberá presentarse ante el juzgado dentro de los próximos cinco días.

La información fue difundida por la conductora a través de sus historias de Instagram, donde compartió detalles del expediente y capturas de la resolución judicial. “El nuevo abogado de Icardi presentó un escrito. Pide la excarcelación por miedo a que ordenen la detención”, escribió Latorre al explicar cuál habría sido el motivo de la presentación.

Foto: Instagram @yanilatorre

El movimiento se produjo después del episodio ocurrido el viernes 6 de noviembre en la mansión de Icardi, ubicada en el barrio privado La Isla, en Nordelta. Todo comenzó cuando Wanda recibió mensajes de su hija mientras grababa MasterChef Celebrity y decidió dirigirse hasta la propiedad. La situación terminó con intervención policial, asistencia médica y una denuncia por presuntas lesiones leves.

Leé más:

Mauro Icardi rompió el silencio tras el allanamiento en Nordelta: qué dijo sobre la denuncia de Wanda Nara

EL PEDIDO JUDICIAL DE ICARDI Y LA REACCIÓN DE YANINA LATORRE

En medio de la investigación, la periodista había advertido sobre la posibilidad de que la Fiscalía solicitara la detención del futbolista. Finalmente, el abogado Oneto presentó el pedido de eximición de prisión y el Juzgado de Garantías le concedió el beneficio bajo caución juratoria. Al comunicar la resolución, Yanina publicó: “A Mauro le otorgaron la eximición de prisión. En cinco días se tiene que presentar en el juzgado, bajo apercibimiento de ser revocado el beneficio de la eximición”.

Foto: Instagram @yanilatorre

Sin embargo, la decisión judicial no significa que Icardi haya sido declarado inocente ni que la causa haya terminado. El futbolista continúa investigado por presuntas lesiones leves agravadas y debe cumplir con las condiciones establecidas por el juzgado. Además, sigue vigente durante 45 días la medida que le prohíbe acercarse a Francesca y mantener contacto con ella por cualquier medio.

Foto: Instagram @yanilatorre

Después de dar a conocer la novedad, Latorre compartió una reflexión sobre la estrategia judicial del delantero y puso en duda sus motivos. “Ahora, pensando un poco. ¿Nadie pide una eximición si no se siente culpable, no?”, planteó. Y luego agregó: “Entiendo que pensando que le podrían pedir la detención... se adelantaron a pedir la eximición”. Se trata de la interpretación de la periodista sobre el movimiento de la defensa, mientras la investigación judicial continúa.

Leé más:

Allanaron la “casa de los sueños” de Mauro Icardi y la China Suárez en Nordelta: qué buscaba la policía

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.