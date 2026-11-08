Un hombre de 49 años fue detenido en la localidad bonaerense de Villa Rosa, partido de Pilar, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV horas antes de su llegada a la Argentina. El sospechoso fue identificado tras una investigación de la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que incluyó tareas de vigilancia y rastreo de comunicaciones. Durante el allanamiento a su vivienda secuestraron tres teléfonos celulares y un dron.

La investigación comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando una denuncia anónima alertó sobre una amenaza contra la vida del Sumo Pontífice. La presentación llegó al Centro de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 de La Plata y motivó la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina.

Foto: PFA

A partir de esa información, los investigadores comenzaron a realizar distintas tareas para identificar al responsable. Según trascendió, analizaron publicaciones en internet, realizaron vigilancias e intervenciones telefónicas y utilizaron tecnología especializada para localizar el teléfono desde el que se habrían realizado las intimidaciones. En menos de 24 horas consiguieron identificar al sospechoso y ubicar su domicilio.

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EL ALLANAMIENTO Y LOS ELEMENTOS QUE SECUESTRARON

El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Carlos Morel, en Villa Rosa. Allí, los efectivos detuvieron al hombre, de ocupación obrero, y secuestraron tres teléfonos celulares. Uno de esos dispositivos sería el que se habría utilizado para realizar la llamada amenazante. También encontraron un dron, cuyas capacidades operativas serán analizadas en el marco de la investigación.

Foto: PFA

La causa quedó en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría Penal N.º 2. El sospechoso quedó imputado, en principio, por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista, según la información publicada sobre el expediente. Los dispositivos incautados serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información que permita reconstruir las intimidaciones y establecer si hubo otras personas involucradas.

La detención fue confirmada por la Secretaría de Inteligencia de Estado, que destacó que el procedimiento se concretó en menos de 24 horas desde que recibió la información sobre las amenazas. El arresto se produjo en la antesala de la llegada de León XIV a la Argentina, donde el Pontífice inició una visita oficial de cuatro días, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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