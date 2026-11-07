La Ciudad de Buenos Aires se llenó de música, color y celebración con la 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que reunió a miles de personas este sábado en una jornada marcada por la diversidad, la alegría y las expresiones artísticas.
Entre las figuras que se sumaron a la celebración estuvieron Nicki Nicole, Evelyn Botto, Fede Popgold, Flor Jazmín, Lucas Spadafora, Anita Espósito, Malena Narvay, Oliva Wald, Lucía de Gran Hermano, Tuli Acosta y Vida Spineta, entre otros famosos que compartieron distintos momentos de la jornada.
Nicki Nicole fue una de las protagonistas y quedó registrada en un video mientras bailaba durante el encuentro. La convocatoria contó con una feria, actividades culturales y testeos gratuitos de VIH, además de una gran fiesta en las calles bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”.
Lee más...
MÚSICA Y FIESTA EN LA MARCHA DEL ORGULLO 2026
La celebración tuvo como broche de oro los shows de María Becerra y La Joaqui, quienes estuvieron a cargo del cierre musical de una jornada que convocó a distintas generaciones y colectivos de todo el país. Mirá los famosos que participaron, sus looks, los momentos más divertidos y las postales de una celebración que copó las calles porteñas.
Lee más...
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.