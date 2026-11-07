La Ciudad de Buenos Aires se llenó de música, color y celebración con la 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que reunió a miles de personas este sábado en una jornada marcada por la diversidad, la alegría y las expresiones artísticas.

Entre las figuras que se sumaron a la celebración estuvieron Nicki Nicole, Evelyn Botto, Fede Popgold, Flor Jazmín, Lucas Spadafora, Anita Espósito, Malena Narvay, Oliva Wald, Lucía de Gran Hermano, Tuli Acosta y Vida Spineta, entre otros famosos que compartieron distintos momentos de la jornada.

Tuli Acosta en la Marcha del Orgullo 2026 (Foto: Prensa).

Nicki Nicole fue una de las protagonistas y quedó registrada en un video mientras bailaba durante el encuentro. La convocatoria contó con una feria, actividades culturales y testeos gratuitos de VIH, además de una gran fiesta en las calles bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”.

Nicki Nicole en la Marcha del Orgullo 2026 (Foto: Prensa).

MÚSICA Y FIESTA EN LA MARCHA DEL ORGULLO 2026

La celebración tuvo como broche de oro los shows de María Becerra y La Joaqui, quienes estuvieron a cargo del cierre musical de una jornada que convocó a distintas generaciones y colectivos de todo el país. Mirá los famosos que participaron, sus looks, los momentos más divertidos y las postales de una celebración que copó las calles porteñas.

Fede Popgold en la Marcha del Orgullo 2026 (Foto: Prensa).

Vida Spinetta en la Marcha del Orgullo 2026 (Foto: Prensa).

Evelyn Botto en la Marcha del Orgullo 2026 (Foto: Prensa).

Evelyn Botto en la Marcha del Orgullo 2026 (Foto: Prensa).

Malena Narvay en la Marcha del Orgullo 2026 (Foto: Prensa).

Flor Jazmín Peña en la Marcha del Orgullo 2026 (Foto: Prensa).

Tuli Acosta en la Marcha del Orgullo 2026 (Foto: Prensa).

Nicki Nicole en la Marcha del Orgullo 2026 (Foto: Prensa).

Lucas Spadafora, Anita Espósito, Fede Popgold, el Pulpo y Flor Jazmín Peña en la Marcha del Orgullo 2026 (Foto: Prensa).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.