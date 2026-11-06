Si había dudas sobre la necesidad de realizar la Marcha del Orgullo, el criminal ataque de casi un centenar de inadaptados a mujeres trans en los Bosques de Palermo la volvió urgente, y Pampito hizo una fuerte convocatoria al acto.

“Mañana sábado es el Día del Orgullo y siento como que es momento para visibilizarlo”, se plantó el conductor de Puro Show, luego de que se evaluara suspendarla por los preparativos para la llegada del Papa León XIV.

Entonces admitió: “Cuando todavía no estaba del todo orgulloso de quién era, yo le decía a Flor de la ve: ‘¿Por qué seguimos marchando? Si ya conseguimos un montón de cosas, nos aceptan, no nos discriminan’. Con esto que pasó en los Bosques de Palermo me doy cuenta de que estaba equivocado”.

Lali Espósito y María Becerra en la marcha del orgullo LGTB+. (foto: EFE)

“Todavía hace falta seguir educando, seguir marchando, seguir yendo a este tipo de eventos. Si tenés ganas, si lo sentís, si te hace bien, andá mañana a la marcha, expresate”, continuó sobre la manifestación que irá desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso de la Nación.

Pampito y Facundo Estevez (Foto: Movilpress)

Hasta que enfatizó: “Tratemos de no partidizarla, porque es una bandera muy importante y grande par entregársela a un partido político. Lo que no se puede permitir ni negociar es que haya violencia. Que nos golpeemos porque una persona decidió llevar un género distinto”.

En ese punto abrió su corazón: “Hay tantas cosas que escuchamos: ‘muestran mucho travesti en la tele o mucho trolo en la tele y se es contagioso’. Déjenme decirles, por una cuestión personal, que no funciona así. Yo intenté muchos años ser heterosexual”.

Cuándo, dónde y cómo será la Marcha del Orgullo

Así será la Marcha del Orgullo

La ingeniería colectiva y el corazón de nuestro Orgullo 🏳️‍🌈✨Detrás de cada marea de gente, de cada camión, carroza y de cada acorde en los escenarios, hay un descomunal despliegue logístico, político y cultural coordinado por la COMO (Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo).

🎟️ 10hs. FERIA DE ORGULLO.

🎭 11hs. ESCENARIO NADIA ECHAZÚ

🚚16hs. MARCHADO HACIA EL CONGRESO DE LA NACIÓN.⭐️ 18hs. ESCENARIO CARLOS JAUREGUI.

👉🏾 Nos vemos en las calles este 7/11.