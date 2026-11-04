Flor de la Ve se mostró profundamente conmocionada y enojada tras el violento ataque a personas trans en el barrio de Palermo. En diálogo con el programa A la Barbarossa, relató el miedo que siente por su familia y denunció la falta de respuestas ante la violencia que sufre el colectivo trans.

Durante la entrevista, la conductora remarcó que la comunidad trans sigue siendo perseguida y vulnerada, y que ni las leyes ni los decretos lograron garantizar derechos básicos como el acceso al trabajo. “Es perseguir a un colectivo que está vulnerado hace años, perseguido con un promedio de vida de 35 años”, expresó.

Flor de la Ve, indignada con el ataque a la comunidad trans en Palermo (Foto: captura de Telefé).

Flor de la Ve compartió el impacto personal que le generó el reciente ataque y recordó las situaciones de persecución que vivió desde joven. “Es escalofriante lo que pasó. Yo no quiero volver a tener miedo, vos me conociste siendo muy chica y vos sabés todo lo que yo he atravesado”, dijo entre lágrimas.

“TENGO MIEDO POR MIS HIJOS”: EL TEMOR DE FLOR DE LA VE TRAS EL ATAQUE A LA COMUNIDAD TRANS

Flor de la Ve reconoció el miedo que siente por su familia y por la situación que atraviesan las personas trans en la Argentina. “Tengo miedo por mis hijos, de salir a la calle. Vos fijate lo que está pasando, solamente entren a cualquier link y vean los comentarios, eso es lo que vivimos y naturalizamos esa violencia”, afirmó.

(Foto: redes sociales).

Flor de la Ve subrayó que, a pesar de su posición de privilegio como conductora de televisión, la realidad para muchas compañeras trans es mucho más dura: “Yo hablo desde mi absoluto lugar de privilegio. Porque soy una conductora de televisión y así todo. Imagínense lo que viven mis compañeras”.

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