Flor de la V cumplió 51 años y eligió celebrarlo rodeada de afectos en una reconocida parrilla de Palermo Soho. Después de un festejo familiar, la conductora organizó una noche inolvidable junto a su esposo Pablo Goycochea y un grupo de amigos y compañeros de trabajo.
Entre los invitados se destacaron figuras como Fernando Cerolini, Sebastián Perelló Aciar (más conocido como “Pampito”), Ana Laura Román, Damián Rojo y Guido Zaffora. También dijeron presente Fabián Medina Flores, José María Muscari y La Barby, quienes no quisieron perderse la oportunidad de acompañar a Flor en una fecha tan especial.
Durante toda la velada, Flor de la V estuvo acompañada por su marido, con quien compartió gestos de cariño y hasta un tierno beso que quedó registrado por las cámaras. La complicidad y el amor entre ambos fue uno de los grandes protagonistas de la noche.
Leé más:
El doloroso recuerdo de Flor de la V sobre el inicio de su relación con Pablo Goycochea
TODAS LAS FOTOS DEL CUMPLEAÑOS DE FLOR DE LA VE JUNTO A SU ESPOSO Y AMIGOS
Leé más:
El desafortunado comentario de Flor de la Ve sobre Tini Stoessel que generó polémica: “Se desubicó mal”
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.