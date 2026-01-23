El debut de Flor de la Ve en la obra teatral SEX, dirigida por José María Muscari, no pasó desapercibido. La conductora no solo se destacó por su presencia en el escenario sino que también por un comentario suyo sobre Tini Stoessel que se viralizó en plena función y desató una ola de críticas en redes sociales.

Durante la función, Flor relató una anécdota en la que hizo referencia tanto al físico de Luciano Castro como al de la cantante pop. “Un día, iba caminando por la avenida Córdoba, llego a una esquina, había todos motoqueros, uno era un caballo, Luciano Castro, chongo, ¿viste?, vergudo, barba, cuerpo..." .

Flor de la Ve en su debut en SEX (Foto: Movilpress).

“Yo tranquila, pelo lacio hasta la cintura, 20 kilos mojada, Tini Stoessel. Me acerco, a punto de ser cazada…”, lanzó la conductora, mezclando humor y picardía, sin embargo, la frase, en la que se comparó con la artista y aludió a su contextura física, no tardó en circular por Twitter e Instagram, donde muchos usuarios la señalaron por “cosificar” y “burlarse” del cuerpo ajeno.

EL DEBATE SOBRE LOS LÍMITES DEL HUMOR EN REDES SOCIALES TRAS LOS DICHOS DE FLOR DE LA VE

La función de Flor de la Ve en SEX marcó su regreso a los escenarios con un show cargado de sensualidad, fiel al estilo de Muscari. Sin embargo, el foco se corrió rápidamente hacia sus palabras sobre Tini Stoessel y Luciano Castro y en redes, muchos usuarios expresaron su malestar por la comparación y por la forma en que se refirió a ellos.

Los comentarios por los dichos de Flor de la Ve sobre el cuerpo de Tini Stoessel y Luciano Castro en SEX (Foto: X)

