En el comienzo de la temporada de verano, Flor de la Ve se tomó unos días de vacaciones y no eligió un destino exótico ni lejano.

La conductora y Pablo Goycochea, su marido, decidieron pasar el fin de semana de calor en el Club de Amigos.

Las vacaciones gasoleras de Flor de la V y su marido en el Club de Amigos | Créditos: Instagram @flordelav

El espacio, ubicado en el barrio porteño de Palermo, ofrece diversidad de actividad y grandes piletas.

LAS VACACIONES DE FLOR DE LA V

Flor pasó unos días de descanso con su marido y no mostró a sus hijos Isabella y Paul, mellizos.

Ambos nacieron por subrogación de vientre y cumplieron 14 años en agosto de 2025, y lo festejaron con un viaje a Tailandia.