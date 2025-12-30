En el comienzo de la temporada de verano, Flor de la Ve se tomó unos días de vacaciones y no eligió un destino exótico ni lejano.
La conductora y Pablo Goycochea, su marido, decidieron pasar el fin de semana de calor en el Club de Amigos.
El espacio, ubicado en el barrio porteño de Palermo, ofrece diversidad de actividad y grandes piletas.
LAS VACACIONES DE FLOR DE LA V
Flor pasó unos días de descanso con su marido y no mostró a sus hijos Isabella y Paul, mellizos.
Ambos nacieron por subrogación de vientre y cumplieron 14 años en agosto de 2025, y lo festejaron con un viaje a Tailandia.