El regreso de Florencia de la Ve promete revolucionar la temporada teatral con su audaz performance, a partir del 22 de enero.

La conductora de Los Profesionales de Siempre vuelve a brillar en la cartelera porteña después de diez años sin actuar en la Ciudad de Buenos Aires.

La artista será la figura central de la temporada 2026 de SEX, Viví Tu Experiencia, el espectáculo creado por José María Muscari que ya es un clásico del teatro argentino y que inicia su séptimo año consecutivo de éxito.

Florencia de la Ve protagonizará en SEX, la obra de José María Muscari.

El anuncio de su incorporación desató una ola de entusiasmo entre el público y la prensa. Florencia de la V regresa en su mejor momento, lista para desplegar todo lo que la convirtió en una de las personalidades más magnéticas del país: talento, carisma, humor filoso, sensualidad y una energía que electriza a cada espectador.

Un regreso esperado: Flor de la V, ícono de la cultura popular

Con más de veinte años de trayectoria, Flor de la V es mucho más que una actriz: es conductora, productora, referente de la diversidad y una figura clave de la cultura argentina. Supo conquistar la televisión, el teatro y los grandes espectáculos, y su vuelta al teatro porteño el próximo 22 de enero promete ser uno de los grandes hitos de la temporada.

Florencia de la Ve protagonizará en SEX, la obra de José María Muscari.

“Tenía ganas de volver al teatro y SEX llegó en el momento justo. Muchas veces me llamó Muscari y siempre le decía que no, y acá estoy porque entendí que este espectáculo es una fiesta y tiene muchas aristas interesantes: se habla de diversidad, humanidad, sexualidad, no intenta adoctrinar a nadie sino abrir la cabeza”, contó Florencia durante la presentación oficial en Palermo.

SEX, el fenómeno que no para de crecer

Desde su estreno en 2019, SEX se transformó en una experiencia única: más de 800.000 espectadores, funciones agotadas, elencos rotativos, versiones en distintos formatos y una propuesta que rompe todos los moldes. Bajo la dirección de José María Muscari, la producción de Paola Luttini y las coreografías de Mati Napp, el show sigue mutando y sorprendiendo.

Ahora, con Flor de la V como protagonista, el fenómeno entra en una nueva etapa. La diva promete llevar la experiencia a otro nivel y encender la temporada con su impronta inconfundible.