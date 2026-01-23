Flor de la Ve debutó en SEX el jueves por la noche y una vez más dio que hablar con su imponente estilo en el espectáculo que dirigé José María Muscari. La conductora volvió a los escenarios de la mano de esta obra y marcó tenencia con sus looks.

Junto a Furia y a Luca Martin, la diva llevó adelante un show impactante en el que reafirma su no solo el glamour que la define sino que también a la sensualidad. Referente de la moda y el espectáculo, Flor inspiró a quienes buscan animarse a los colores vibrantes y a los estilos jugados.

Flor de la Ve en su debut en SEX (Foto: Movilpress).

El público presente la llenó de elogios y aplausos una vez finalizada la función y luego posó para las cámaras de Ciudad con un atuendo total red. Su marido, Pablo Goycochea, estuvo allí para acompañarla en este momento de su carrera.

LAS FOTOS DE FLOR DE LA VE EN SEX, EN SU DEBUT CON FURIA Y LUCA MARTIN

Flor de la Ve en su debut en SEX (Foto: Movilpress).

Furia en SEX (Foto: Movilpress).

Flor de la Ve en su debut en SEX (Foto: Movilpress).

Flor de la Ve en su debut en SEX (Foto: Movilpress).

Flor de la Ve en su debut en SEX (Foto: Movilpress).

Furia en SEX (Foto: Movilpress).

Luca Martin en Sex (Foto: Movilpress).

Flor de la Ve en su debut en SEX junto a Furia y Adabel Guerrero (Foto: Movilpress).

Flor de la Ve en su debut en SEX acompañada por su marido, Pablo Goycochea (Foto: Movilpress).

Flor de la Ve en su debut en SEX con José María Muscari (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.