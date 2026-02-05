Florencia de la V y Pablo Goycochea lideran el podio de una de las parejas más sólidas y queridas del ambiente, pero el camino hasta llegar a ese presente no fue fácil. Muy por el contrario. En 1998, cuando comenzó su relación, el contexto social era otro y el amor que hoy celebran estaba atravesado por el miedo, la exposición y la discriminación.

Invitada al ciclo Vuelta y Media, conducido por Sebastián Wainraich en Urbana Play, Flor hizo una impactante y dolorosa revelación sobre aquellos primeros años junto a Pablo, cuando ni siquiera se conocía públicamente quién era su pareja.

“Nadie conocía la cara del hombre que salía conmigo”, recordó. Y explicó el motivo con crudeza: Pablo no quería mostrarse porque “la sociedad era muy hostil con las personas que tenían una orientación sexual distinta a la media”.

Foto: Instagram (@flordelave)

Además, Flor contó que, en ese momento, trabajaba en el mismo canal que Intrusos y compartía espacio laboral con Georgina Barbarossa. Fue allí cuando se dio uno de los episodios que más la marcaron: “Me acuerdo que yo trabajaba con Georgina en el mismo canal que Intrusos. La nota iba a salir y ella se metió en el control para pedir que no la pusieran, pero no la pudo frenar”, reveló.

El testimonio dejó al descubierto el clima de persecución y exposición forzada que vivían muchas personas en aquella época, cuando una relación podía convertirse en noticia y, al mismo tiempo, en un peligro.

Lejos de la aceptación y el acompañamiento que hoy existen —aunque todavía con deudas pendientes—, Flor dejó en claro que amar en esos años implicaba resistir, ocultarse y soportar miradas crueles, incluso dentro del propio medio.

FLOR DE LA VE ROMPIÓ EN LLANTO POR LA MUERTE DEL PAPA FRANCISCO: “MUY DIFÍCIL HACER EL PROGRAMA HOY”

En medio del dolor por la muerte del papa Francisco, Flor de la Ve no pudo evitar emocionarse al contar en vivo lo difícil que fue hacer su programa (Los Profesionales de Siempre, el ciclo que conduce por elnueve) en este día triste.

“Bueno, estamos recordando un poco al papa Francisco. Igual, chicos, a mí me encantaría escucharlo a él. Yo quiero escuchar sus mensajes, necesito hacerlo. Y yo creo que la gente también”, comenzó diciendo la presentadora (en abril de 2025), con la voz quebrada.

“Perdón, para mí fue muy difícil venir a hacer el programa hoy. Yo me levanté a las 7 de la mañana y cuando me enteré no podía ni hablar. No sé por qué me pegó así. Creo que tiene que ver con la fe, tiene que ver con volver a creer y con lo que él profesaba, este amor por la humanidad. Esta empatía. Este abrazo a los excluidos”, agregó, con lágrimas en los ojos.

Foto: Captura (elnueve)

Y cerró, a flor de piel, antes de ver algunos fragmentos de Jorge Bergoglio dando su mensaje: “Yo quiero escuchar eso hoy. Yo estoy bien con los famosos y me encantan sus historias. Pero quiero escuchar al papa Francisco, quiero que él hable. Quiero que hoy nos llene con su mensaje de amor. Y quiero que todos nos acordemos de él de esta manera”.