Este miércoles se produjo el esperado reencuentro entre Mario Pergolini y Ronnie Wood en Otro Día Perdido y el legendario guitarrista hizo un pormenorizado repaso por su vida, su obra y su vida personal que incluyen su amistad con Diego Maradona, su admiración por Lio Messi y cómo cuida su salud tras sufrir una cruel enfermedad.

“Señoras y señores, de pie, hay un Stone en la casa”, lo anunció Mario a un público netamente “stone” que no dudó en entonar una y otra vez el “Olé, Olé”. “Extrañé Argentina. Es muy bueno volver, estamos acá”, dijo Ronnie con una sonrisa, dejando en evidencia su alegría por regresar al país para presentar su nuevo show.

Wood también recordó sus noches de diversión con Diego Maradona. “Éramos compañeros, compinches. Nos íbamos de fiesta juntos. Él solía decirme ‘Diego’ y yo solía llamarlo ‘Ronald’. Bailamos y nos divertíamos. Nos comunicábamos a través de la música. Pasábamos unas noches divertidas juntos y luego olvidábamos de lo que había pasado”, recordó.

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RONNIE WOOD LE CONTÓ A MARIO PERGOLINI CÓMO ES SU EXCLUSIVA DIETA DE ROLLING STONE

Como buen fanático del fútbol, Ronnie Wood alabó a Lionel Messi, pese al resultado de la semifinal del Mundial 2026. “Me encanta ver a un artista, y él es un artista. No lo conozco, nunca lo conocí, pero hay un respeto mutuo sin duda. Me encanta ver el talento”, dijo Wood, que contó que pasa mucho tiempo en su casa de Barcelona viendo al equipo del que supo ser parte Lionel.

Además, Ronnie echó por tierra años de rumores sobre los excesos y la rebeldía de los Rolling Stones al revelar la gran camaradería que había con las otras bandas. “Todas las bandas se respetaban entre sí (…). La sensación en los 70´s era una camaradería entre las bandas y todos tratando de elevar la vara y mejorar y mejorar, tocar mejor que los otros y deci ‘¡Guau, estás subiendo en los charts!’ como The Who, y nosotros queríamos intentarlo”, recordó.

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Además, el guitarrista contó cómo es su rutina y su exclusiva dieta para mantenerse joven a los 71. “Mi día es… tengo un momento donde quiero tomar café, tempranito a la mañana. Después me tomo varios cafés más, un buen desayuno, y eso es lo principal para estar listo para el día, un buen desayuno”, comenzó.

“Después, me puedo saltear el almuerzo. De hecho, no como demasiado. Así que con un buen desayuno alcanza para varias horas, y también con unos jugos verdes”, dijo, sorprendiendo a Mario, que le recordó que él es “un Rolling Stone”. Ronnie confesó también su debilidad por un cereal llamado Purely Elizabeth que solo se consigue en los EE.UU., y que completa su dieta con “mucho pescado” y algunos bifes. “Me gustan los vegetales. Le pongo foco a comer muchos vegetales porque no puedo comer mucha carne roja, así que trato de mantener el equilibrio”, detalló.

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