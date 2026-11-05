La relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco volvió a estar en el centro de la escena tras la aparición de imágenes que confirmaron el reencuentro de la pareja. La actriz fue vista en Aeroparque embarcando hacia San Pablo, destino que coincide con la fecha del Gran Premio de Fórmula 1 en Brasil, donde el piloto argentino compite este fin de semana.

Pochi reveló en Puro Show un dato que no pasó desapercibido: Reficco viajó de manera discreta, con bajo perfil y sin buscar llamar la atención, pero fue reconocida por algunos pasajeros que la fotografiaron antes de abordar. La coincidencia con la agenda de Colapinto, que ya se encuentra en Brasil para las prácticas y la carrera, alimentó los rumores de reconciliación.

Cabe recordar que la historia entre Colapinto y Reficco tuvo varios capítulos. Tras una separación, la pareja se dio una nueva oportunidad en octubre, pero poco después volvieron a distanciarse. Sin embargo, nunca dejaron de seguirse en redes sociales según revelaron en el vivo de eltrece.

Maia Reficco rumbo a Brasil, donde Franco Colapinto corre este fin de semana (Foto: captura de eltrece).

Ambos mantienen agendas exigentes: él como piloto internacional y ella como actriz y cantante con proyección global. Esa dinámica de viajes y compromisos a distancia complicó la estabilidad del vínculo, aunque siempre se mostraron con cariño en público. Incluso, Reficco lanzó recientemente un nuevo tema musical, mientras Colapinto se prepara para renovar su contrato en el automovilismo.

EL DETRÁS DE ESCENA: RUMORES, REDES Y EL ENTORNO

En el entorno de la pareja, las especulaciones nunca faltaron. Se habló de la influencia de familiares, como el hermano de Maia, que en su momento publicó imágenes polémicas, y de la presión de la escudería de Colapinto para evitar situaciones mediáticas incómodas.

En Puro Show además dieron un dato sobre las parejas de los corredores: el mundo de la Fórmula 1 suele estar atento a las relaciones de los pilotos, y las marcas aprovechan la exposición de sus parejas en los eventos. En este contexto, la presencia de Reficco en Brasil no solo reavivó los rumores de reconciliación, sino que también la posicionó como una figura de interés para el ambiente automovilístico.

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