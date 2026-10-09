Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto, el piloto de Fórmula 1 con quien vivió un breve romance, y reveló algunos de los motivos que llevaron al final de la relación.

“Yo estoy muy bien. Fran y yo no estamos más juntos. Le deseo lo mejor. Lo quiero mucho”, le dijo la joven cantante al notero de Puro Show.

Además, dejó entrever una de las dificultades que atravesaron durante el noviazgo y que habría influido en la ruptura: “Vivimos vidas muy complicadas. Estamos muy lejos”.

La reacción de Maia Reficco cuando le preguntaron si busca fama a costa de Franco Colapinto

¿MAIA REFICCO BUSCÓ FAMA CON FRANCO COLAPINTO?

Directo al hueso, el cronista de eltrece le preguntó a Maia: “¿Te acusan de que buscás exposición en redes con Franco?”.

Frente a las especulaciones, Reficco explicó por qué prefiere mantenerse al margen de los comentarios en las redes sociales.

“Me borré Twitter, es mucha info. También uno se tira a la pileta con esta carrera. Prefiero no leerlo porque me hace medio mal”, respondió, a pocos días de lanzar su disco.