A una semana de su operación por un nódulo en el cerebro, se conocieron novedades sobre la salud de Mariano Chihade.

En LAM, Ángel de Brito contó cómo se encuentra el empresario y reveló que ya tiene ganas de volver a trabajar.

Cómo está Mariano Chihade tras su operación cerebral: Ángel de Brito reveló qué quiere hacer (captura de América TV)

“Aprovecho para contar que Mariano está perfecto, bárbaro”, aseguró el conductor al referirse a la recuperación de quien fue el dueño de Mandarina.

Además, mientras hablaban de los reemplazos de Mariana Fabbiani en DDM, Ángel contó que Chihade ya está pendiente de sus tareas laborales. “Ya agarró el teléfono y quiere volver a trabajar”, reveló Ángel.

Por último, De Brito adelantó que el próximo jueves irá a visitarlo a su casa para reencontrarse después del diagnóstico que derivó en la intervención quirúrgica de urgencia que, afortunadamente, salió todo bien.

Foto: Web

Mariano Chihade: la revelación de Pampito sobre cómo Mariana Fabbiani le salvó la vida

El 18 de noviembre, el productor y empresario Mariano Chihade fue operado de urgencia de un tumor cerebral en el Instituto Fleni de Belgrano.

Ahora, Pampito reveló un dato hasta ahora desconocido sobre cómo se descubrió el problema de salud y aseguró que Mariana Fabbiani tuvo un rol fundamental: “Le salvó la vida”.

“No sé si lo puedo contar, pero me dijeron que fue Mariana la que le insistió para que vaya a hacerse los estudios. De alguna manera, le salvó la vida a su marido. Ellos son muy compañeros”, contó Pampito en Puro Show.

El periodista también reveló que el productor había atravesado un episodio que encendió las alarmas: “Él había tenido como un desmayo en estos últimos días”, explicó.

“Mariano accedió a los pedidos de Mariana y le detectan lo que tenía en la cabeza”, agregó el conductor de Puro Show, en alusión al tumor cerebral por el que Chihade fue intervenido quirúrgicamente el 18 de noviembre.

La operación se realizó en el Instituto Fleni y, según la información difundida en el último parte médico, lograron extirparle el tumor. Ahora, el productor deberá atravesar el proceso de recuperación.