Coty Romero ya no se oculta y cada vez se muestra más enamorada de Luciano Picasso, el joven con el que se la vinculaba desde hace varios meses y que la acompañó durante su viaje para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026.

Este fin de semana, Coty y Luciano aprovecharon el fin de semana largo para tomarse unos días de descanso y para conectar como pareja. Por este motivo, hicieron una breve escapada a Magdalena, provincia de Buenos Aires.

La pareja aprovechó el clima para salir a pasear en bicicleta y conocer los lugares más típicos de la ciudad. Además, posaron juntos para la cámara, mostrándose muy enamorados y compartieron algunos momentos con sus seguidores.

El viaje de Coty Romero y su novio a Magdalena (Foto: Instagram @cotyrommero)

COTY ROMERO REVELÓ SI VOLVERÍA CON NACHO CASTAÑARES

Coty Romero estuvo como invitada en “Más allá de la guita”, un ciclo de Resumido y se animó a jugar al “¿Por cuánta plata?“ donde la entrevistadora le hizo varias preguntas y ella no dudó en responder con honestidad.

Nacho Castañares y Coty Romero, en Disney (Foto: Instagram)

“¿Por cuánta plata volvés a vivir a Corrientes?“, fue una de las primeras preguntas, lo que derivó en una confesión de la influencer: “Pasa que influye también mucho... conocí a una persona y estoy enamorada, así que no hay plata, perdón”.

Luego reveló que volvería al Bailando solamente por 5.000 dólares. “No valió la pena todo lo que sucedió y todo el mal que me generó”, admitió. Por último, la entrevista mencionó a su ex, Nacho Castañares y dijo: “¿Por cuánta plata volverías con un ex? Tu ex dijo 5.000 dólares. ¿Por 5.000?“. Ella, tajante, contestó: “No”.