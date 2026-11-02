Días atrás, Coty Romero confirmó su romance con Luciano, el joven con el que se la vinculaba desde hace varios meses y que también la acompañó durante su viaje para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026.

A diferencia de otras de sus relaciones, en esta ocasión la exparticipante de Gran Hermano intentó mantener esta relación al resguardo del ojo público durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, cuando los rumores comenzaron a ser cada vez más fuertes, decidió blanquear su noviazgo en público.

Este 31 de octubre, Coty y Luciano celebraron Halloween juntos por primera vez y decidieron coincidir en el disfraz. A través de sus redes sociales, la influencer compartió una serie de fotos donde se la veía posando junto a su pareja, ambos luciendo trajes de Spiderman.

Coty Romero y su novio Luciano festejaron Halloween (Fotos: Instagram @ cotyrommero)

COTY ROMERO REVELÓ SI VOLVERÍA CON NACHO CASTAÑARES POR DINERO

Coty Romero estuvo como invitada en “Más allá de la guita”, un ciclo de Resumido y se animó a jugar al “¿Por cuánta plata?“ donde la entrevistadora le hizo varias preguntas y ella no dudó en responder con honestidad.

Coty Romero y Nacho Castañares en Disney (Foto: Instagram)

“¿Por cuánta plata volvés a vivir a Corrientes?“, fue una de las primeras preguntas, lo que derivó en una confesión de la influencer: “Pasa que influye también mucho... conocí a una persona y estoy enamorada, así que no hay plata, perdón”.

Luego, reveló que volvería al Bailando solamente por 5.000 dólares. “No valió la pena todo lo que sucedió y todo el mal que me generó”, admitió. Por último, la entrevista mencionó a su ex, Nacho Castañares y dijo: “¿Por cuánta plata volverías con un ex? Tu ex dijo 5.000 dólares. ¿Por 5.000?“. Ella, tajante, contestó: “No”.