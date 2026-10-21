Coty Romero volvió a apostar al amor. La exparticipante de Gran Hermano confirmó su romance con Luciano, el joven con el que se la vinculaba desde hace varios meses y que también la acompañó durante su viaje para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026.

La correntina, que suele generar repercusiones por sus declaraciones y su vida sentimental, dio señales de que atraviesa un buen momento personal. Aunque en un primer momento evitó definir su situación amorosa, sus palabras en un programa de streaming dejaron entrever que hay alguien especial en su vida.

Foto: Instagram Coty Romero

Coty Romero habló de su relación con Luciano

Durante una charla en streaming, Coty protagonizó un divertido intercambio cuando surgió el tema de su situación sentimental. Entre bromas y comentarios de sus compañeros, la influencer intentó esquivar las preguntas sobre su nuevo vínculo.

Sin embargo, cuando le señalaron que en una de sus fotos se la veía relajada, tranquila y en paz, la correntina coincidió con esa percepción y dejó una frase reveladora.

“Obviamente yo lo cuido un montón, pero porque me hace bien”, expresó, en referencia a ese aspecto de su vida que prefiere preservar.

La declaración llamó la atención porque, más allá de las idas y vueltas de la conversación, Coty dejó en claro que hay algo que quiere cuidar especialmente. Sus palabras también dieron cuenta de la importancia que tiene para ella sentirse bien y en calma en esta nueva etapa.

Video: redes

Quién es Luciano, el nuevo novio de Coty Romero

Luciano es el joven con el que Coty Romero fue vinculada sentimentalmente durante los últimos meses. Si bien la influencer mantuvo su vida privada con cierta reserva, las apariciones juntos alimentaron las versiones de romance.

Uno de los detalles que llamó la atención fue que él la acompañó durante su viaje para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026, una experiencia que compartieron mientras crecían las especulaciones sobre su relación.

Ahora, con las recientes declaraciones de la correntina y las imágenes que muestran a la pareja muy unida, su presente sentimental volvió a quedar en el centro de la escena.

Un nuevo capítulo en la vida amorosa de Coty Romero

Desde su paso por Gran Hermano, Coty Romero se convirtió en una de las figuras más comentadas de la televisión y las redes sociales. Sus relaciones, sus declaraciones y sus decisiones personales suelen despertar el interés de sus seguidores.

Esta vez, la exparticipante del reality parece apostar por un vínculo que le hace bien y que busca cuidar lejos de las especulaciones. Aunque todavía mantiene cierta reserva sobre los detalles de su intimidad, sus palabras dejaron una señal clara sobre cómo se siente.

“Soy muy enamorada”, había dicho durante el intercambio en streaming, una frase que resume su manera de vivir los vínculos y que volvió a poner el foco en su presente amoroso.