El rock argentino está de luto por la muerte de Saúl Blanch, cantante que marcó una época en los inicios del heavy metal nacional. El músico murió este miércoles a los 75 años, después de permanecer varias semanas internado en grave estado, según informó Rosario3.

Blanch fue una figura importante del rock duro argentino. Durante la década del 70 integró Plus, banda con la que grabó los discos No pisar el infinito, Plus y Escuela de rock ‘n’ roll, trabajos que dejaron su huella en la escena musical de aquellos años.

Su nombre quedó ligado para siempre a Rata Blanca, cuando Walter Giardino y los demás integrantes del grupo lo convocaron para grabar las voces de su primer álbum en 1988.

En ese disco, el cantante interpretó canciones que con el tiempo se convirtieron en clásicos, como “El sueño de la gitana”, “Chico callejero”, “Rompe el hechizo” y “Solo para amarte”.

La carrera solista de Saúl Blanch y su reencuentro con Rata Blanca

Después de su paso por Rata Blanca, Blanch continuó su camino musical como solista. En 1990 publicó Fiel a sus fieles y, años más tarde, en 2006, lanzó Refugiado, dos trabajos que reflejaron su continuidad artística fuera de la banda.

En 2013, el cantante volvió a compartir escenario con integrantes de Rata Blanca durante los festejos por los 25 años de la agrupación, en un reencuentro que evocó una etapa fundamental de la historia del grupo.

Según la información difundida tras su fallecimiento, la familia de Saúl Blanch pidió mantener la privacidad y no habría velatorio.