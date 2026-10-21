Andrés Nara volvió a meterse de lleno en la polémica entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Durante la presentación de la película que protagoniza su hija junto a Agustín Bernasconi, el mediático habló con Puro Show y sorprendió con sus declaraciones sobre la vida sentimental del delantero del Galatasaray.

Lejos de esquivar las preguntas, el padre de la empresaria aseguró que Icardi todavía sigue enganchado con Wanda y deslizó que su romance con la China Suárez podría no ser tan genuino como aparenta.

“El divorcio con Mauro lo lleva muy bien, ella hizo lo que tenía que hacer, en ese sentido no era algo tan relevante para ella”, comenzó diciendo sobre cómo atraviesa su hija el proceso de separación.

Sin embargo, fue todavía más contundente al analizar la actitud del futbolista: “Icardi no suelta, para mí es él el que no suelta a Wanda porque sigue enganchado”.

ANDRÉS NARA PUSO EN DUDA EL ROMANCE DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ

Las declaraciones no terminaron ahí. Cuando le preguntaron por la relación que mantienen Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, Andrés dejó entrever que no cree completamente en la historia de amor que muestran públicamente.

“Lo de la China es todo una puesta en escena, por ahí no, pero para mí es así”, disparó, dejando en claro que se trataba de una percepción personal.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

Sus palabras volvieron a alimentar la controversia que rodea a los protagonistas del conflicto sentimental, especialmente porque el padre de Wanda considera que el delantero todavía no pudo cerrar su historia con la madre de sus hijas.

QUÉ DIJO ANDRÉS NARA SOBRE EL PRESENTE PROFESIONAL DE WANDA

Más allá de sus críticas a Icardi, Andrés también aprovechó la entrevista para destacar el crecimiento artístico de Wanda y su capacidad para desenvolverse en distintas áreas del espectáculo.

“Wanda es una artista, no quiero entrar en las comparaciones que siempre entran, pero fijate que ganó un premio cantando, un premio bailando en Italia, es top mega en la conducción y encima ahora es actriz”, expresó orgulloso.

Además, reveló que pudo ver parte de su debut cinematográfico y se mostró entusiasmado con el resultado: “Yo vi un poco de la película y la verdad que está muy buena. También fue representante, que le fue de primera”.

Al ser consultado sobre las comparaciones con Susana Giménez, sostuvo: “Wanda no es la nueva Susana Giménez, le va muy bien y no podemos decir nada sobre eso. Cuando le bajan el precio a ella es porque es parte del espectáculo, ella le saca rédito a todo”.

El padre de Wanda habría intentado ahorcar a su pareja.

ANDRÉS NARA REVELÓ CÓMO ES HOY SU RELACIÓN CON NORA COLOSIMO

En otro tramo de la entrevista, el mediático se refirió a Nora Colosimo, su expareja y madre de Wanda y Zaira Nara, con quien aseguró mantener un excelente vínculo pese a los conflictos que atravesaron en el pasado.

“Nora se metió en los chimentos también y le va bien, siempre va a ser defensora de sus hijas. Tiene la camiseta de sus hijas y de sus nietos a morir”, destacó.

Finalmente, confirmó que las diferencias familiares quedaron atrás y que actualmente mantienen un contacto frecuente. “Yo con ella me llevo muy bien, hablamos todos los días. Todo bárbaro, con la pareja de ella también”, concluyó.