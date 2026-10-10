Nora Colosimo rompió el silencio sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida personal y reveló el motivo que terminó con su matrimonio con Andrés Nara, el padre de Wanda y Zaira. Durante una entrevista en Secretos Verdaderos, el programa conducido por Luis Ventura por América, la empresaria sorprendió al contar que su expareja tuvo problemas de adicción al juego y que ella sufrió mucho durante esa etapa de la relación.

Todo comenzó cuando el periodista le preguntó si había existido una infidelidad como motivo de la separación. Lejos de confirmar esa posibilidad, Nora lanzó una respuesta contundente que anticipó una revelación inesperada: “No, ojalá hubiera sido eso. Él tuvo problemas de adicciones con el juego y la pasé muy mal”, confesó, al describir uno de los motivos que terminaron desgastando el vínculo.

Nora aclaró que se animó a hablar públicamente del tema porque, según contó, Andrés ya había reconocido esa situación. También remarcó que se trata de un capítulo que quedó atrás y que, de acuerdo con sus palabras, él logró superar: “No tienen idea lo que es llevar 29 años. Y llevás tu familia adelante con una sonrisa, con dos nenas hermosas”, expresó, al describir cómo intentaba mantener la estabilidad familiar pese a las dificultades que vivía puertas adentro.

Foto: Captura (América)

Además, aseguró que nunca tuvo conflictos con otros integrantes de la familia de su expareja y explicó que ellos conocían la situación que atravesaba y la manera en que había intentado afrontar el problema: “La familia sabe qué mujer soy, cómo respeté, cómo lo acompañé, cómo lo cuidé”, sostuvo.

Finalmente, Nora volvió a remarcar que decidió hablar de este tema porque Andrés ya lo había hecho público y porque, según afirmó, aquella etapa forma parte del pasado: “Hoy lo hablo porque él lo habló. Es algo que él ya pudo salir y está superado. Pero bueno, es lo que terminó mi matrimonio”, concluyó, a corazón abierto.

Nora Colosimo: “Andrés Nara tuvo problemas de adicciones con el juego y la pasé muy mal”.

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LA GRAVE ACUSACIÓN DE NORA COLOSIMO A ELBA MARCOVECCHIO EN VIVO

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo explosivo, esta vez con un fuerte enfrentamiento entre Nora Colosimo, la mamá de la empresaria, y Elba Marcovecchio, la abogada del futbolista. En una comunicación con LAM, ambas protagonizaron un durísimo ida y vuelta por la disputa judicial que involucra a las hijas del exmatrimonio.

Todo comenzó cuando Nora tomó la palabra para cuestionar el accionar de la letrada y de su colega, a quienes acusó de intentar separar a las nenas de su mamá para que queden al cuidado de su papá: “Lo que a mí me cae muy mal de su parte y de su colega, que trabaja con usted, es que dos mujeres estén luchando por quitarle los hijos a una madre y dárselos a un padre que no tiene ni trabajo ni domicilio”, disparó la madre de Wanda, visiblemente molesta.

En ese sentido, la panelista también cuestionó la situación actual de Icardi y su residencia en Turquía: “Él no tiene domicilio en Estambul, él es argentino, está viviendo en Argentina. Está desocupado, muy a mi pesar y al de todos”, sostuvo.

Foto: Captura (América)

Y, sin rodeos, apuntó directamente contra la estrategia judicial de Marcovecchio: “Y usted lucha por sacarle las niñas a una madre. No tengo más nada para decir, doctora”.

Lejos de dejar pasar las acusaciones, la abogada de Icardi respondió con una frase que volvió todavía más tenso el intercambio: “Bueno, está bien, yo no voy a discutir con una mamá que tiene que cubrir, amparar y hasta mentir por su hija”, retrucó Elba, en una clara alusión a Wanda Nara.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Los niños deben estar con la mamá”, remarcó Nora. Y apuntó contra Elba: “Responda por qué usted lucha por quitarle dos nenas a su mamá”, reclamó Colosimo.

“Yo no tengo por qué responderle a usted nada. Que le responda la abogada de su hija”, retrucó Marcovecchio. Y Nora cerró, en un claro clima de tensión: “Está hablando de mi hija y de mis nietas, tengo derecho”.

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