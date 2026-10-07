El reclamo de Mauro Icardi para que la justicia argentina le conceda la restitución internacional de sus dos hijas parece haber quedado en la nada, y es motivo de alegría para Wanda Nara. Ah, y para Benjamín Vicuña de rebote...

“Está caída la restitución internacional. Una buena noticia para Wanda”, anunció Paula Varela.

Entonces, la periodista de Intrusos continuó: “Hoy, Mauro Icardi no tiene en su futuro volver a Turquía. No solo en ningún club turco, sino ni siquiera su casa”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

“Estuve averiguando y ya está hecha la mudanza”, precisó.

Por qué es un duro revés para Mauro Icardi en su batalla judiicial con Wanda Nara

Dado que es jugador libre, al no tener contrato ni vivir en Turquía el reclamo de Icardi se volvió abstracto.

De todas formas, como sus hijas nacieron en Italia, en caso de acordar en el mercado de pases de enero su incorporación a algún equipo de Europa podría volver a la carga contra Wanda Nara.