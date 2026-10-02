La incorporación de Nora Colosimo como panelista de LAM habría generado una inesperada consecuencia en medio del extenso conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Desde su llegada al programa de Ángel de Brito, la mamá de la empresaria habló en distintas oportunidades sobre su exyerno y también sobre la relación que mantiene con sus nietas.

Ahora, según reveló Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo, el futbolista habría decidido recurrir a la Justicia para establecer un límite respecto de la información que su exsuegra puede hacer pública.

De acuerdo con la versión del periodista, Icardi habría presentado una medida cautelar contra Nora Colosimo después de sus últimas apariciones televisivas. El objetivo de la supuesta presentación judicial sería evitar que la panelista continúe exponiendo públicamente cuestiones relacionadas con la intimidad de las dos hijas que el futbolista tuvo con Wanda: “Tiene que ver porque ahora ella es panelista en LAM y ha contado diversas cosas”, explicó Méndez al dar a conocer la información.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Uno de los episodios que habría generado malestar en el futbolista ocurrió cuando Nora habló públicamente sobre el estado de salud de sus nietas durante el período en que permanecieron con su padre.

En aquella oportunidad, Colosimo manifestó su preocupación y cuestionó determinadas situaciones que, según su propio relato, habían ocurrido mientras las menores estaban bajo el cuidado de Icardi. El planteo estaría relacionado precisamente con la exposición de información privada de las niñas. La cuestión central sería que Nora accede a determinados datos por su condición de madre, abuela y exsuegra, y no por su nueva función como panelista televisiva.

En ese sentido, Lara Piro, abogada de Icardi, también se refirió públicamente al tema y marcó cuál considera que debería ser el límite para Colosimo: “Lo ideal sería que no hable de la intimidad de las nenas ni de lo que tuvo conocimiento siendo mamá, abuela y suegra”, expresó la letrada.

Foto: Captura (América)

Según esta versión, la medida no buscaría impedir que Nora trabaje en televisión ni que dé su opinión sobre diferentes temas, sino establecer restricciones específicamente sobre la exposición de cuestiones privadas vinculadas a las menores.

En septiembre, la mamá de Wanda sorprendió al asegurar que, desde su perspectiva, Icardi todavía seguía enamorado de su hija: “Yo creo que él la remó hasta más no poder. Nunca vi algo igual”, sostuvo Colosimo al referirse a los intentos que, según su mirada, habría realizado el futbolista para recomponer su matrimonio con Wanda.

También contó que su hija había intentado perdonar a Icardi después de la crisis matrimonial, aunque finalmente no habría logrado superar lo sucedido. Pero en las últimas horas, Nora aportó otro dato que dejó en evidencia el distanciamiento que mantiene actualmente con el futbolista: “Me tiene bloqueada”, reveló.

Foto: Web

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NORA COLOSIMO DESTROZÓ A LA CHINA SUÁREZ POR PROVOCAR A WANDA NARA

El fuerte descargo de Eugenia “la China” Suárez después de las críticas que recibió por compartir fotos en bikini continúa generando repercusiones. Luego de que la actriz defendiera su cuerpo, su aspecto natural y su presente sentimental, Nora Colosimo analizó sus palabras y tuvo una particular interpretación sobre el mensaje.

En medio de la polémica, la mamá de Wanda Nara puso el foco justamente en la decisión de la China de publicar ese tipo de mensajes: “Es toda una provocación. Esta mujer no hace más que provocar a Wanda desde el día 1 que se metió en la cama en el medio de una familia. La China justo ahora quiso explicar que trabajó durante 25 años y que ahora disfruta no hacer nada. Me parece fantástico”, comenzó diciendo.

Sin embargo, cuando sus compañeros plantearon que la publicación podía ser interpretada como una provocación, Nora agregpó: “Ella nunca sube nada. Ella era re cool, ¿no? ¿Dónde se le fue lo cool? Ahora se volvió mediática".

Foto: Captura (América)

“Mis nietas están enfermas y ella hoy necesita decir que está buenísima, que su cara es natural, que nació con esos labios y que el novio la ama tanto. ¿Quién lo puso en duda?“, lanzó, en referencia a Mauro Icardi y las pequeñas que Wanda tiene con el futbolista.

“Para mí, postear eso, para reforzar eso, es un nivel de inseguridad”, intervino Carla Czudnowsky. Y Nora cerró, filosa: “¿Tenés alguna duda? Lo heaters reaccionaron a las historias que hizo la China".