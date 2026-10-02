Aura Bae inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “Hikaru no Hana: relatos de amor”, su nuevo álbum, que combina reguetón, rap, trap, R&B y elementos de su formación en el flamenco con un universo inspirado en el animé y la cultura japonesa.

El disco llega luego de la firma de Aura Bae con Interscope Records, sello internacional que cuenta en su catálogo con artistas como Lady Gaga, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Olivia Rodrigo. Para la cantante chilena, esta alianza representa una oportunidad para ampliar el alcance de su propuesta musical y proyectarla hacia nuevos públicos.

“Por supuesto que sentí mucha gratitud y certeza de estar en el lugar correcto”, cuenta Aura Bae sobre su incorporación al sello. En esta nueva etapa, la artista apunta a llevar su música más allá de las fronteras de Chile: “Queremos crecer, expandirnos y llegar a todas partes”.

“Hikaru no Hana”: un universo inspirado en Japón

El nuevo álbum de Aura Bae incorpora letras en japonés y referencias al animé, el manga y la cultura japonesa, elementos que forman parte de su imaginario personal desde la adolescencia.

“Hikaru no Hana es la expresión del juego de mi niña interior”, explica la artista sobre el concepto que atraviesa el proyecto. El resultado es una propuesta que combina su identidad urbana con una estética inspirada en diferentes expresiones de la cultura japonesa.

El álbum está encabezado por “Daisuki”, un reguetón que aborda la autonomía femenina y presenta a una protagonista segura de sí misma. El videoclip profundiza esta narrativa a través de un imaginario vinculado con la espiritualidad japonesa.

“Me gusta escribir personajes de mujeres fuertes, dominatrices que se adoran a sí mismas y no necesitan la aprobación masculina ni de nadie”, sostiene Aura Bae al describir el universo femenino que construye en sus canciones.

Aura Bae, Tommy Boysen y Pailita: la colaboración de “Mañana es tarde”

“Hikaru no Hana: relatos de amor” cuenta con una única colaboración: “Mañana es tarde”, junto a Tommy Boysen y Pailita.

La canción nació en octubre de 2025, durante un camp de Rimas Publishing. Aura Bae comenzó trabajando junto a Tommy Boysen y posteriormente se incorporó Pailita, dando forma a una canción que explora un registro más suave de los artistas.

“Fue bacán que sentí que ambos dejaron salir versiones más suaves de sí mismos para acoplarse al mood del tema”, recuerda la cantante sobre el proceso de creación.

La trayectoria de Aura Bae

Aura Bae comenzó a escribir canciones a los 15 años y en 2020 inició oficialmente su carrera musical con canciones como “Agua”, “MAGA” y “Soy”.

Su propuesta artística se caracteriza por la combinación de diferentes géneros, entre ellos rap, reguetón, trap, R&B y flamenco, además de influencias de la música latinoamericana, docta y gitana.

La artista chilena cuenta con 20 años de formación en flamenco, una disciplina que se convirtió en uno de los pilares de su identidad artística. A partir de esa base, desarrolló una propuesta neo-indie urbana y experimental que busca explorar su mundo emocional a través de la música.

Entre sus hitos más recientes se encuentra su participación en Lollapalooza Chile en marzo de 2026, una presentación que se suma a una trayectoria marcada por la experimentación y la búsqueda de nuevos lenguajes musicales.

Con “Hikaru no Hana: relatos de amor”, Aura Bae profundiza esa identidad y da un nuevo paso en su carrera, ahora con el respaldo internacional de Interscope Records y una propuesta que conecta la música urbana con el animé, el manga y la cultura japonesa.