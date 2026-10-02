Es un momento muy doloroso para Jey Mammon. El conductor confirmó en las últimas horas la muerte de su madre, Ana María, a quien le dedicó unas sentidas palabras a través de sus redes sociales.

Jey, quien perdió a su padre Roque Rago en enero de 2021, vive ahora un momento de mucho dolor. El inesperado fallecimiento de su madre lo dejó muy afectado y, por este motivo, decidió despedirse de ella con un profundo mensaje.

LA DESPEDIDA DE JEY MAMMON TRAS LA MUERTE DE SU MAMÁ

A través de su cuenta de Instagram, Jey Mammon compartió una fotografía familiar junto a la que escribió: “Se fue mi mamá. Frente a lo inevitable y a la vez imposible de entender, hoy te despedimos de acá, agradeciéndote tu amor, tu entrega, tu fortaleza y porque nos permitiste ser libres”.

Jey Mammon se despidió de su madre (Foto: Instagram @jeymammon)

A pesar del dolor por la pérdida, el conductor aseguró que sabe que a su mamá la espera otra vida. “Te espera papá, que nos volvamos a ver. Te amamos. Tus hijos y tus nietos”, remarcó en la publicación de Instagram.

Entre los comentarios que aparecieron estuvo el de Laura Cerati que escribió: “Abrazo. Fuerza”. Fernanda Metilli, por su parte, sumó: “Lo siento mucho, Jey. Abrazo enorme para vos y tu hermana”. “Abrazo para vos y tu familia”, remarcó Marcela Baños y Susana Roccasalvo agregó: “Abrazo enorme, Jey querido”.