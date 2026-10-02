Jimena Monteverde atraviesa un momento de enorme orgullo familiar. La conductora de La Cocina Rebelde contó emocionada en el programa que su hermano menor, el médico Ramiro Olleac, recibió un importante reconocimiento internacional por su trabajo científico en el ámbito de la medicina.

Mientras compartía las imágenes del momento en que el especialista recibió el premio en Filadelfia, Jimena no pudo ocultar la emoción: “Mi hermano en Filadelfia recibió el premio al mejor trabajo científico de la Academia Americana de Parálisis Cerebral, que es la organización más importante de discapacidad del mundo”, contó la conductora. Y, visiblemente movilizada por el logro de su hermano, agregó: “Me emociona mucho”.

Las imágenes generaron además una espontánea celebración en el estudio. El equipo de Jimena aplaudió y felicitó al médico a la distancia. Al verlo solo durante el momento del reconocimiento, la conductora lanzó con ternura: “Está solito, pobre”.

Foto: Captura (eltrece)

Luego, Jimena destacó especialmente la trayectoria de Ramiro y el valor que tiene el reconocimiento obtenido fuera del país: “Qué grande. Un capo total”, expresó, antes de explicar la especialidad de su hermano: “Él es neurotraumatólogo infantil y recibió este premio importantísimo”.

En ese sentido, Monteverde remarcó lo que siente por la formación de Ramiro en Argentina: “Un orgullo para el país porque se formó acá, en la universidad argentina pública. Un capo, como muchos hay en este país”, cerró.

Foto: Instagram (@doctor.neuroortopedia) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CLAUDIA VILLAFAÑE EMOCIONÓ A TODOS EN LA COCINA REBELDE CON LA CAMISETA QUE USÓ MARADONA EN EL MUNDIAL 86

Tras el arranque del Mundial 2026 (en junio 2026), Claudia Villafañe sorprendió a todos en La Cocina Rebelde con un detalle que hizo vibrar al equipo de Jimena Monteverde: la camiseta que Diego Maradona lució en el Mundial de 1986.

“Claudia trajo algo que va a emocionar a todos, obviamente. Es una leyenda y tiene algo que es una reliquia, una cosa para toda la vida”, celebró la conductora, visiblemente conmovida.

La empresaria, con su característica mezcla de nostalgia y orgullo, contó el significado de la histórica prenda: “Tiene 40 años, la usamos en el Mundial del 86 y esta es: la camiseta. La traje en homenaje y para que nos traiga mucha suerte en este Mundial”, expresó.

Foto: Captura (eltrece)

Además, recordó un detalle de la época: “En aquel entonces las camisetas no tenían los apellidos. En el 94 recién se le pusieron los apellidos a las camisetas”.

Asimismo, Claudia reveló algo único de la reliquia: “Tiene agujeritos. Es la única que en ese Mundial los tuvo”, dijo. Y explicó que la escasez de camisetas hacía que los jugadores no pudieran quedarse con ellas. “Cuando él arrancó, no había muchas camisetas y quedaban en el club, salvo alguna camiseta importante de goles, y esas son las que tengo”, agregó.

Foto: Instagram (@dalmaradona)

La empresaria también recordó con ternura cómo vivieron el primer partido del Mundial: “Yo no viajé al Mundial del 86 porque, tanto su mamá como sus hermanas, fuimos a España. El primer partido lo vi en la casa de su mamá, si alguien tocaba el timbre y no estábamos viendo el primer partido, al segundo no entraba nadie. Los veíamos todos sentados en el piso”.

Claudia Villafañe: “Tiene 40 años, la usamos en el Mundial del 86 y esta es: la camiseta. La traje en homenaje y para que nos traiga mucha suerte en este Mundial”.

Y sobre el regreso de Maradona como campeón, Claudia cerró con una postal familiar inolvidable: “Él llegó a la casa de su mamá cuando volvieron del Mundial. Al otro día nos despertaron unos nenes de un jardín que vinieron a cantarle y gritaban su nombre”.

¡El recuerdo más lindo!