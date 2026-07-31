Jimena Monteverde vivió unos días a pura emoción en Portugal, donde por fin pudo conocer el destino que tenía pendiente desde hacía años junto a su familia. La conductora de La Cocina Rebelde compartió en sus redes cada paso del recorrido, desde los mercados típicos hasta los monumentos más emblemáticos de Oporto, y sumó un condimento extra: el cumpleaños número 30 de su hija menor, Amparo.

La escapada familiar incluyó a su marido, Mariano, y a Amparo junto a su novio, Olaf Lengyel, empresario vinculado al mundo gastronómico. Entre calles empedradas, aromas nuevos y paisajes europeos, los cuatro recorrieron juntos un itinerario que combinó turismo, comida y festejo.

EL CUMPLEAÑOS DE AMPARO EN OPORTO

El 26 de julio, la familia se reunió al aire libre para celebrar los 30 años de Amparo, técnica en alimentos y heredera de la pasión de su madre por la cocina. “Arrancando el cumple”, escribió Jimena junto a una foto de los cuatro sentados a la mesa, con una torta frutal como protagonista de la jornada.

La chef celebró en Oporto el cumpleaños número 30 de su hija Amparo, junto a su marido y su yerno. Fuente: Instagram

Más tarde, la cocinera compartió una imagen de Amparo recién nacida junto a un mensaje cargado de ternura: “Feliz cumple a mi chiquita. Amor de mi corazón”

Jimena Monteverde disfrutando de Portugal. Fuente: Instagram

Jimena Monteverde disfrutando de Portugal. Fuente: Instagram

Portugal se convirtió para la cocinera Monteverde y su familia en el escenario de un sueño cumplido.

Para Jimena, el viaje significó bastante más que un simple festejo: fue la posibilidad de conocer un destino largamente deseado y, al mismo tiempo, celebrar en familia una fecha redonda para Amparo.

Calle empedrada de Portugal con un tuk-tuk típico durante el recorrido de la familia Monteverde.

Con fotos y mensajes emotivos, la cocinera dejó en claro que el cumpleaños en tierras portuguesas quedará marcado como uno de los recuerdos más lindos del año.