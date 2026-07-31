Disney+ dio a conocer las primeras imágenes de “Somos Así”, la nueva serie original protagonizada por el equipo de “Nadie Dice Nada”, el exitoso ciclo de Luzu TV. La producción marca el desembarco de Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal en una ficción que toma como punto de partida la química que construyeron frente a las cámaras del streaming.

Con una propuesta que combina humor, situaciones cotidianas y vínculos de amistad, la serie seguirá a un grupo de amigos que intenta encontrar su lugar en la vida adulta mientras enfrenta desafíos personales, laborales y sentimentales.

CÓMO ES “SOMOS ASÍ”, LA NUEVA SERIE DE DISNEY+

El primer teaser anticipa el tono de la historia, con escenas que alternan momentos de convivencia, discusiones, romances, crisis personales y situaciones incómodas tratadas desde la comedia.

La trama gira en torno a cinco amigos que intentan resolver los problemas propios de la adultez sin tener todas las respuestas. El trabajo, las relaciones de pareja y las decisiones importantes aparecen como ejes centrales de una historia que apuesta por un estilo fresco y cercano al universo del streaming.

Al cierre del adelanto, los protagonistas invitan al público a sumarse a una historia donde la amistad funciona como el principal sostén frente a los desafíos de crecer.

QUIÉN ES QUIÉN EN “SOMOS ASÍ”

Nicolás Occhiato interpretará a Matías, un profesor de educación física que no logra encontrar estabilidad en el amor. Aunque siempre fracasa después de una tercera cita, es un amigo incondicional y carga con la presión familiar de continuar el negocio gastronómico de sus padres.

Flor Jazmín Peña dará vida a Chía, una emprendedora vinculada al mundo espiritual que deberá enfrentar culpas familiares y aprender a priorizar su bienestar mientras atraviesa un proceso de transformación.

Por su parte, Momi Giardina será Guillermina, una mujer de 40 años que intenta reconstruir su vida tras la separación de su esposo. Sin embargo, un mensaje inesperado pondrá en riesgo un secreto que lleva años escondiendo.

Santi Talledo interpretará a Lucas, un músico que lucha por vivir de su pasión mientras atraviesa problemas económicos. Su vida cambia por completo cuando termina compartiendo casa con Guillermina y se enamora de quien menos esperaba.

Crédito: Disney

El elenco principal se completa con Martín Garabal, quien encarnará a Leo, un médico hipocondríaco que se integra casi por casualidad al grupo de amigos y, pese a querer mantenerse alejado del amor, termina envuelto en las situaciones más insólitas.

CUÁNDO SE ESTRENA “SOMOS ASÍ” EN DISNEY+

La plataforma confirmó que “Somos Así” llegará a Disney+ en noviembre, aunque todavía no reveló la fecha exacta de estreno.

La primera temporada contará con ocho episodios de aproximadamente 20 minutos, un formato pensado para el consumo ágil y en sintonía con el lenguaje de las redes sociales y el streaming.

La ficción es una producción de Pampa Films, dirigida por Nicolás Silbert y Lalo Mark, mientras que el guion y la labor de showrunners estuvieron a cargo de Santi Talledo y Diego Vago. Con este proyecto, el universo de Luzu TV da un nuevo paso hacia la ficción, manteniendo el humor y la complicidad que convirtieron a “Nadie Dice Nada” en uno de los programas más populares del streaming argentino.