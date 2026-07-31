Un momento sumamente complejo y doloroso le toca atravesar a Majo Riera tras confirmar la triste noticia sobre el fallecimiento de Sandra, su amiga más cercana. La productora audiovisual eligió sus redes sociales para volcar su dolor y rendir homenaje a quien fuera su gran compañera a lo largo de décadas.

En un mensaje cargado de sensibilidad, la madre de la famosa cantante argentina expresó sus sentimientos más profundos en este doloroso presente.

La noticia generó un profundo impacto entre los allegados a la familia y miles de usuarios que empatizaron con el desgarrador posteo.

La madre de la cantante compartió una emotiva publicación para decirle adiós a su amiga del alma

A lo largo de la carta, la madre de la artista repasó momentos clave de una amistad de 40 años, recordando viajes, charlas íntimas y vivencias compartidas que marcaron su vida. La emotiva despedida rápidamente se viralizó, recibiendo el apoyo incondicional de seguidores y figuras del medio.

EL EMOTIVO HOMENAJE DE MAJO RIERA A SU AMIGA

En el marco de este triste hecho, la productora decidió volcar el mensaje completo en sus plataformas digitales para honrar la memoria de su confidente. “Te voy a extrañar… en el asiento del acompañante, de mi auto y de mi vida. Te voy a buscar para tenerte en el pañuelo que vuela con las notas de una zamba. En las mañanas de domingo, esperando el emoji del mate”, comenzó escribiendo en su dedicatoria.

“En las charlas eternas de dolores, de amores truncos, de historia antigua que dolió y aún duele. De mirarnos y saber que algo no estaba bien, o estaba muy bien. De 40 festejos de cumpleaños de matrimonios y divorcios, de pobreza y de riqueza, de juventud y madurez. De duelos y alegrías. De planes interminables, de trenza cocida y budín de pan”, continuó recordando sobre los años compartidos.

LA DOLOROSA CARTA DE MAJO RIERA QUE CONMOVIÓ A TODOS

El texto continuó con reflexiones sobre la complicidad única que mantenían:

“De secretos confesados antes de dormir casi a media voz y de escuchar sin juzgar, de sentir la empatía del dolor. De necesitar la opinión y saber que siempre era certera. No sé dónde estás, por dónde andarás, porque elegiste volar… yo te voy a recordar en los atardeceres de los febreros de Punta Ballena, en la frescura del mar, en las risas de nuestros amigos y en el llanto de hoy de todos los que te amamos, los que realmente te conocimos y supimos de tu sensibilidad y tu insoportable dolor de vivir”.

Majo y Sandra con sombreros de paja y anteojos de sol, en uno de los tantos veranos que compartieron juntas.

Finalmente, cerró su mensaje con palabras de paz para despedirla: “Ay amiga mía… espero que en lo alto el calor del sol y la luz plateada de la luna te acunen para que por fin descanses en paz. Te amo siempre. Carpi🤍”. Con estas líneas, la mamá de la artista dejó en claro el vacío inmenso que deja esta partida en su círculo más íntimo.