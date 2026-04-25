El reconocido cocinero Coco Carreño compartió una nueva receta en La cocina rebelde, donde enseñó cómo preparar una clásica ensalada coleslaw, ideal para acompañar carnes, pollos o cualquier comida casera.

Con su estilo relajado y didáctico, explicó paso a paso cómo lograr una versión equilibrada, fresca y fácil de hacer en casa.

Durante el programa, el chef Coco Carreño comenzó detallando la base del aderezo, uno de los secretos fundamentales de esta preparación.

“Vamos a hacer esta ensalada que me encanta y que puede acompañar perfectamente un asado o un pollo al horno. Hay una base que lleva vinagre de alcohol, dos o tres cucharadas de azúcar, y luego calentar un poco esto para disolver el azúcar y después dejás que baje la temperatura. Esto lo podés guardar en la heladera y, cuando querés armar el aderezo, lo hacés en el momento”, explicó.

Coco Carreño

LA ENSALADA COLESLAW DE COCO CARREÑO

Luego avanzó con los ingredientes principales, destacando la importancia de combinar texturas y colores para potenciar el resultado final.

Mientras armaba la preparación frente a cámara, señaló: “Acá le ponés repollo, y si tenés de los dos colores, mejor. Tenemos repollo blanco cortado finito, colorado, zanahoria en bastones y manzana verde en bastones, que tenía limón para que no se oxide. Lo juntamos todo en el bol”.

Coco Carreño mostró paso a paso cómo preparar una ensalada coleslaw | Créditos: Captura El Trece

“Hay que encontrar el equilibrio, porque se te hace como una ensalada dulce, tiene que ser agridulce. Y el vinagre con el azúcar lo vamos a mezclar con un batidor, le vamos a agregar sal y pimienta, un poco de mayonesa con un sabor que no sea demasiado invasivo, y crema de leche, pero podés usar leche o un yogur natural para hacerla más liviano”, detalló.

Como toque final, el chef sugirió sumar hierbas frescas para aportar aroma y frescura. “A esto le podemos poner ciboulette, o la parte verde de la cebolla de verdeo si no tenés en tu casa”, agregó antes de integrar el aderezo con las verduras y mezclar todo con las manos.

Antes de cerrar, dejó un consejo clave para lograr la textura ideal: “Lo bueno es que la puedo hacer un rato antes y lo guardo en la heladera y se va aflojando el repollo. Pero no más de una hora porque se afloja demasiado el repollo”.