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Avocado toast, por Coco Carreño: el truco del huevo para que quede más cremoso

Lleva pan de centeno, palta y tomate como base fresca y equilibrada

El secreto de Coco Carreño para el Avocado Toast, huevo pollé.
El secreto de Coco Carreño para el Avocado Toast. Foto: Montaje

El avocado toast es uno de los platos modernos más pedidos en los cafés de especialidad y tiene la particularidad de que se puede preparar fácilmente, en pocos minutos. En esta versión de Coco Carreño, el diferencial está en el huevo pollé hecho a la manera tradicional, que aporta una textura cremosa y eleva el sabor con un detalle técnico sencillo.

La combinación de pan de centeno tostado, palta pisada y tomate fresco genera una base sabrosa y equilibrada para este brunch sabroso y rendidor. Encima, el huevo cocido en agua con vinagre y remolino logra una yema sedosa que se mezcla con todo al cortarlo, creando una textura espectacular en cada bocado.

Comensales
2

Ingredientes

  • Pan de centeno (2 tostadas)
  • Una palta madura
  • Un tomate
  • 2 huevos frescos
  • Un chorrito de vinagre
  • Sal
  • Pimienta

Procedimiento

  1. Tostar las rodajas de pan de centeno hasta que queden crocantes por fuera y tiernas por dentro.
  2. Cortar la palta, retirar el carozo y pisarla ligeramente con sal y pimienta.
  3. Cortar el tomate en rodajas finas.
  4. Colocar la palta sobre las tostadas y sumar las rodajas de tomate encima.
  5. Llevar agua a hervor suave en una olla, agregar un chorrito de vinagre y hacer un remolino con una cuchara.
  6. Cascar el huevo fresco dentro del remolino y cocinar entre 2 y 3 minutos hasta que la clara esté firme y la yema cremosa.
  7. Retirar el huevo con espumadera y apoyarlo sobre la tostada.
  8. Salpimentar y servir inmediatamente.

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