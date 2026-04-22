Avocado toast, por Coco Carreño: el truco del huevo para que quede más cremoso

El avocado toast es uno de los platos modernos más pedidos en los cafés de especialidad y tiene la particularidad de que se puede preparar fácilmente, en pocos minutos. En esta versión de Coco Carreño, el diferencial está en el huevo pollé hecho a la manera tradicional, que aporta una textura cremosa y eleva el sabor con un detalle técnico sencillo.

La combinación de pan de centeno tostado, palta pisada y tomate fresco genera una base sabrosa y equilibrada para este brunch sabroso y rendidor. Encima, el huevo cocido en agua con vinagre y remolino logra una yema sedosa que se mezcla con todo al cortarlo, creando una textura espectacular en cada bocado.

Comensales 2 Ingredientes Pan de centeno (2 tostadas)

Una palta madura

palta madura Un tomate

tomate 2 huevos frescos

huevos frescos Un chorrito de vinagre

chorrito de vinagre Sal

Pimienta

Procedimiento

Tostar las rodajas de pan de centeno hasta que queden crocantes por fuera y tiernas por dentro. Cortar la palta, retirar el carozo y pisarla ligeramente con sal y pimienta. Cortar el tomate en rodajas finas. Colocar la palta sobre las tostadas y sumar las rodajas de tomate encima. Llevar agua a hervor suave en una olla, agregar un chorrito de vinagre y hacer un remolino con una cuchara. Cascar el huevo fresco dentro del remolino y cocinar entre 2 y 3 minutos hasta que la clara esté firme y la yema cremosa. Retirar el huevo con espumadera y apoyarlo sobre la tostada. Salpimentar y servir inmediatamente.

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