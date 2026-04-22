Avocado toast, por Coco Carreño: el truco del huevo para que quede más cremoso

El avocado toast es uno de los platos modernos más pedidos en los cafés de especialidad y tiene la particularidad de que se puede preparar fácilmente, en pocos minutos. En esta versión de Coco Carreño, el diferencial está en el huevo pollé hecho a la manera tradicional, que aporta una textura cremosa y eleva el sabor con un detalle técnico sencillo.
La combinación de pan de centeno tostado, palta pisada y tomate fresco genera una base sabrosa y equilibrada para este brunch sabroso y rendidor. Encima, el huevo cocido en agua con vinagre y remolino logra una yema sedosa que se mezcla con todo al cortarlo, creando una textura espectacular en cada bocado.
Comensales
2
Ingredientes
- Pan de centeno (2 tostadas)
- Una palta madura
- Un tomate
- 2 huevos frescos
- Un chorrito de vinagre
- Sal
- Pimienta
Procedimiento
- Tostar las rodajas de pan de centeno hasta que queden crocantes por fuera y tiernas por dentro.
- Cortar la palta, retirar el carozo y pisarla ligeramente con sal y pimienta.
- Cortar el tomate en rodajas finas.
- Colocar la palta sobre las tostadas y sumar las rodajas de tomate encima.
- Llevar agua a hervor suave en una olla, agregar un chorrito de vinagre y hacer un remolino con una cuchara.
- Cascar el huevo fresco dentro del remolino y cocinar entre 2 y 3 minutos hasta que la clara esté firme y la yema cremosa.
- Retirar el huevo con espumadera y apoyarlo sobre la tostada.
- Salpimentar y servir inmediatamente.
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