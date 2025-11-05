El avocado toast se convirtió en un clásico de los desayunos modernos: fácil de preparar, nutritivo y con un sabor que combina lo cremoso de la palta con la textura crujiente del pan. En esta versión, sumamos ingredientes frescos como tomate y huevo poché para lograr un plato equilibrado y muy atractivo a la vista.
Prepararlo en casa es más simple de lo que parece. Solo hace falta un pan de buena calidad, palta madura y un toque de creatividad en la presentación. Siguiendo unos simples pasos, podés lograr un resultado que nada tiene que envidiarle a los cafés de especialidad.
Ingredientes para el avocado toast
Rinde una porción
- Una rodaja de pan de campo.
- 2 cdas de queso crema.
- Una palta.
- Sal y pimienta, una pizca.
- Jugo de medio limón.
- 4 rodajas de tomate.
- Un huevo.
- Mix de semillas de sésamo, s/n.
Procedimiento
- Colocar el huevo en una olla con suficiente agua hirviendo y dejar cocinar por 5 minutos.
- Retirar del fuego y cortar la cocción con un baño de maría inverso (en vez de usar agua caliente, colocarlo en agua fría).
- Para preparar la palta, picarla y añadir la pizca de sal, pimienta y el jugo de medio limón.
- Mezclar e ir aplastando la palta con ayuda de un tenedor.
- Para servir, colocar la rodaja de pan de campo como base, por encima colocar el queso crema, luego la mezcla con la palta, las rodajas de tomate y en el tope el huevo poché, esparcir las semillas de sésamo y disfrutar.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/