El avocado toast se convirtió en un clásico de los desayunos modernos: fácil de preparar, nutritivo y con un sabor que combina lo cremoso de la palta con la textura crujiente del pan. En esta versión, sumamos ingredientes frescos como tomate y huevo poché para lograr un plato equilibrado y muy atractivo a la vista.

Prepararlo en casa es más simple de lo que parece. Solo hace falta un pan de buena calidad, palta madura y un toque de creatividad en la presentación. Siguiendo unos simples pasos, podés lograr un resultado que nada tiene que envidiarle a los cafés de especialidad.

Ingredientes para el avocado toast

Rinde una porción

Una rodaja de pan de campo.

2 cdas de queso crema.

Una palta.

Sal y pimienta, una pizca.

Jugo de medio limón.

4 rodajas de tomate.

Un huevo.

Mix de semillas de sésamo, s/n.

Avocado Toast, un clásico de los café de especialidad en el que se destaca la palta. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Colocar el huevo en una olla con suficiente agua hirviendo y dejar cocinar por 5 minutos. Retirar del fuego y cortar la cocción con un baño de maría inverso (en vez de usar agua caliente, colocarlo en agua fría). Para preparar la palta, picarla y añadir la pizca de sal, pimienta y el jugo de medio limón. Mezclar e ir aplastando la palta con ayuda de un tenedor. Para servir, colocar la rodaja de pan de campo como base, por encima colocar el queso crema, luego la mezcla con la palta, las rodajas de tomate y en el tope el huevo poché, esparcir las semillas de sésamo y disfrutar.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/