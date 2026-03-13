Claudia Villafañe volvió a emocionar a sus seguidores en redes sociales al compartir una publicación muy especial dedicada a Roma, su nieta e hija de Dalma Maradona, que celebró un nuevo cumpleaños.

La empresaria publicó una imagen que muestra el paso del tiempo y que rápidamente se volvió viral. En la foto aparece un comparativo entre 2019 y 2026, donde se ve primero la pequeña mano de la recién nacida agarrando el dedo de su abuela y, años después, una imagen actual de ambas caminando juntas tomadas de la mano.

La escena enterneció a miles de usuarios que destacaron cuánto creció Roma y el fuerte vínculo que mantiene con su abuela.

Claudia Villafañe mostró cuánto creció su nieta Roma. Crédito: Instagram

EL EMOTIVO MENSAJE DE CLAUDIA VILLAFAÑE A SU NIETA ROMA

Junto a las imágenes, Claudia Villafañe escribió un mensaje lleno de amor para su nieta, recordando los primeros momentos tras su nacimiento.

“Feliz cumple Roma de mi vida! Un día después de nacer me agarrabas la mano y hoy con siete años lo seguís haciendo igual”, expresó.

Luego, continuó con palabras que reflejan el profundo cariño que siente por la hija de Dalma Maradona: “Mi mano siempre va a estar ahí para acompañarte en tu camino cuando vos la necesites”.

En el cierre del mensaje, la empresaria celebró la personalidad de la pequeña y su crecimiento: “Seguí disfrutando la vida, tus juegos, bailes y canciones. Te amo. Que los cumplas muy feliz”.