El regreso de Robbie Williams a la Argentina volvió a poner bajo los reflectores su recordada historia con Amalia Granata. Más de dos décadas después del encuentro que protagonizaron, ambos coincidieron en el hotel Faena y rápidamente surgieron versiones sobre un posible reencuentro.

La situación tomó todavía más fuerza después de que el cantante británico hiciera una referencia al tema durante su recital. Ahora, Granata decidió aclarar qué ocurrió realmente y reveló cómo quedó su relación con el artista.

En diálogo con Nuevo Día, el programa de Ciudad Magazine, la diputada explicó que su presencia en el mismo hotel donde se hospeda Williams tuvo otro motivo.

Video: Ciudad Magazine

“Yo ayer tenía un cumpleaños, de la doctora Mariana Gallego en el Faena al mediodía, un almuerzo de mujeres. Ahí vi que estaban las chicas en la puerta y me acerqué a saludarlas, pero nada que ver”, aseguró.

AMALIA GRANATA REACCIONÓ A LA MENCIÓN DE ROBBIE WILLIAMS

Lejos de incomodarse por la repercusión que volvió a tener aquella historia, Amalia Granata se tomó con humor la referencia que hizo Robbie Williams durante su presentación, en nota con Desayuno Americano.

“No sé, no me suelta. Recién agarré el teléfono y vi una parte, pero no sé por qué no me suelta. Inolvidable soy”, lanzó con picardía.

La legisladora también recordó que el vínculo entre ambos no terminó después de aquel famoso episodio en Buenos Aires. Tiempo más tarde volvió a encontrarse con el músico en Estados Unidos.

“Después de lo que pasó en Buenos Aires, yo estuve en la casa de él en Estados Unidos. Lo fui a ver a su casa en Beverly Hills”, relató.

Amalia Granata habló de Robbie Williams tras 23 años y lanzó una íntima confesión (Video: Desayuno Americano)

Además, contó que Williams volvió a recordarla públicamente durante una presentación en Chile: “Él después fue a Chile y en un recital me dedica una canción, que grita mi nombre”.

“Pero no me esperaba que ayer, después de 25 años, me vuelva a recordar”, reconoció.

LA PICANTE RESPUESTA DE AMALIA GRANATA SOBRE UN NUEVO ENCUENTRO

Durante la entrevista, Pamela David quiso saber si el cantante británico podría convertirse en un “permitido” para Granata.

La diputada decidió trasladarle la pregunta a su marido, Leonardo Squarzon, quien respondió entre risas: “Sí, obvio”.

Sin embargo, Granata descartó rápidamente cualquier posibilidad de revivir aquella historia con Robbie Williams y sorprendió con una íntima confesión. “Te digo la verdad, Pame, yo estoy entrando en la premenopausia, lo que menos ganas tengo es de ir a hacerle un mimo a otro. No tengo ganas con mi marido, menos a otro”, cerró, entre risas.