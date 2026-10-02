Tuli Acosta reaccionó en vivo a la versión de que Luck Ra estaría nuevamente de novio, después de su conflictiva separación de La Joaqui, y tuvo una particular reacción cuando le preguntaron por el supuesto nuevo romance del cantante cordobés.

La cantante habló del tema en La Mañana con Moria, luego de negar rotundamente haber sido tercera en discordia en la ruptura de Luck Ra y La Joaqui.

“Hablo con él. Está transitando sus cosas”, aseguró Tuli cuando le preguntaron por su vínculo con el artista.

Entonces, Moria Casán fue al punto y quiso saber: “¿Él está enamorado de otra chica?”. Sin dudar, Tuli respondió: “No, no, no”.

La pregunta de la conductora surgió luego de que, el día anterior, Gustavo Méndez asegurara que Luck Ra ya tendría una nueva novia, al igual que La Joaqui, quien blanqueó su relación con Tiago PZK.

Tuli Acosta en La Mañana con Moria, eltrece.

El pícaro gesto de Tuli Acosta cuando le dijeron que Luck Ra está de novio

Durante la conversación, Gustavo Méndez le preguntó directamente a Tuli: “¿Está de novio?”.

La cantante reaccionó con sorpresa y picardía: “¡¿De novio?! ¿Cómo que no me contó todavía? ¿Con quién?”.

Ante su reacción, Méndez explicó que no se trataría de Guillermina Giles, otra de las exparejas del cantante, ni de La Joaqui.

“No la tengo identificada, pero es del ambiente donde se mueve: música urbana, arte. Hay un montón de gente en la industria de la música”, explicó el panelista.

Mientras escuchaba la información, Tuli Acosta se rio y realizó un particular gesto de “montoncito” con los dedos frente a cámara, sumando un momento de picardía a la conversación sobre la supuesta nueva relación de Luck Ra.