La polémica alrededor de La Joaqui y Tiago PZK sumó un nuevo capítulo después de que Tuli Acosta decidiera romper el silencio y hablara sobre el inesperado desenlace de una historia que en los últimos días generó repercusiones y cruces.

En diálogo con Intrusos, la bailarina reconoció que atravesó la situación con cierta frustración e impotencia por no poder controlar las versiones que circularon públicamente.

“No sé si bronca. Creo que es un poco la frustración, la impotencia de que a veces uno no puede hacer mucho”, explicó. Y agregó que, más allá de cualquier aclaración, cada persona terminará sacando sus propias conclusiones.

TULI ACOSTA HABLÓ DE LA JOAQUI Y TIAGO PZK

Uno de los momentos más contundentes llegó cuando el cronista le preguntó si imaginaba que la historia terminaría de esta manera. “¡No!”, respondió Tuli entre risas.

Luego buscó tomar distancia de las decisiones personales de los involucrados: “Es la vida de la gente. Que hagan de su culo un florero, por favor. Somos todos libres, que hagan todo lo que quieran”.

Crédito: Intrusos

Cuando le mencionaron las distintas declaraciones y situaciones que trascendieron durante las últimas semanas, lanzó una particular reflexión: “La vida es una contradicción, querido. Uno tiene que aprender a surfear la ola y no ahogarse”.

QUÉ DIJO TULI ACOSTA SOBRE LUCK RA Y TIAGO PZK

La entrevista también pasó por Luck Ra, quien se había mostrado afectado por lo ocurrido con Tiago PZK. Sobre ese punto, Tuli fue clara: “Sí, lo vi mal. Pero bueno, es un ser humano, sería raro si no se hubiese puesto mal”.

Ante la pregunta concreta sobre si consideraba desleal lo ocurrido, evitó ponerle esa etiqueta, pero marcó su postura: “Yo no comparto. La verdad, no comparto”.

Además, aseguró que ella no habría actuado de la misma manera y cerró con una frase que llamó la atención en el piso del programa: “Cada uno se va a dormir con lo que quiere en la cabeza”.