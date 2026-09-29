Kennys Palacios sorprendió al anunciar su casamiento con Roi Orbegozo, su pareja desde hace 14 años. El estilista compartió imágenes del emotivo momento en sus redes sociales y reveló que eligieron celebrar su amor de una manera muy especial: a solas y frente al mar en Cancún.

Lejos de organizar una multitudinaria fiesta, la pareja optó por una ceremonia íntima sobre un deck rodeado por el mar. No hubo familiares, amigos ni invitados, y la única compañía durante el intercambio de anillos fue la de un violinista.

En las imágenes publicadas por Kennys se los puede ver vestidos completamente de blanco, intercambiando las alianzas, abrazándose y besándose después de dar el “sí”.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño. Entre ellos apareció el de Wanda Nara, íntima amiga del estilista, quien celebró la noticia con una contundente dedicatoria: “Los amo, felicidades para siempre”.

El comentario llamó especialmente la atención porque meses atrás habían circulado versiones sobre un supuesto distanciamiento entre Wanda y Kennys. Los rumores habían tomado fuerza después de la participación del estilista en Gran Hermano: Generación Dorada, aunque ambos se encargaron posteriormente de mostrar que el vínculo continuaba intacto.

Crédito: Instagram

LA EMOTIVA DEDICATORIA DE KENNYS PALACIOS TRAS CASARSE

Junto al video de la ceremonia, Kennys recordó algunos de los momentos que atravesó con Roi durante sus 14 años juntos. En su mensaje habló de viajes, risas, discusiones, reconciliaciones y situaciones difíciles que terminaron fortaleciendo la relación.

“Hoy decimos que sí, pero en realidad siento que nos venimos diciendo que sí desde hace 14 años”, expresó el estilista al reflexionar sobre el paso que decidieron dar.

Además, destacó que durante todo este tiempo aprendieron que una relación también se construye en los momentos cotidianos, desde compartir silencios hasta discutir por cuestiones menores y volver a elegirse.

“Después de 14 años, acá estamos. Juntos. Y con toda una vida por delante”, concluyó Kennys en el romántico posteo con el que hizo público su casamiento.