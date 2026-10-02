Robbie Williams volvió a Buenos Aires después de 20 años y, además de repasar sus grandes éxitos, protagonizó un momento especialmente emotivo durante su show en el Movistar Arena.

El cantante británico habló de una de las etapas más difíciles de su vida y recordó el vínculo que construyó con el público argentino.

En un momento del recital, Williams se refirió a lo que atravesó en 2006 y realizó una fuerte confesión sobre su estado en aquel entonces.

“En 2006 no me estaba muy bien, estuve a punto de matarme en 2006”, expresó el cantante frente al público.

Después de mencionar aquella etapa, Robbie Williams recordó especialmente un show que había realizado en Argentina y explicó por qué esa experiencia quedó grabada en su memoria.

Video: Ciudad Magazine

Robbie Williams recordó el show que hizo en Argentina

“Siempre me recordaré ese show que vivimos juntos en ese hermoso estadio”, expresó el artista británico, mirando al público argentino.

Williams destacó especialmente la manera en la que los espectadores vivieron aquel recital y utilizó una particular comparación para describir lo que vio desde el escenario.

“Fue la primera vez que vi a un público actuar como el mar. Nunca había visto eso antes y no lo he visto de nuevo”, aseguró.

La imagen del público como un mar quedó asociada para el cantante a aquella presentación y al recuerdo que conserva de su paso por la Argentina.

El elogio de Robbie Williams al público argentino

En medio de su relato, Williams también habló de las audiencias que más recuerda alrededor del mundo y ubicó a la Argentina junto a Irlanda.

“La verdad es que en el mundo tenemos las mejores audiencias: Irlanda y Argentina”, afirmó.

La declaración se produjo durante su regreso al país, dos décadas después de su última visita, y reflejó el lugar que ocupa para el cantante aquel recuerdo de su relación con el público argentino.

La referencia adquiere una dimensión especial al estar vinculada con uno de los momentos más difíciles que atravesó Williams. En el mismo relato en el que recordó que en 2006 había estado al borde del suicidio, eligió rescatar la experiencia de aquel recital y la reacción de los espectadores.

Robbie Williams volvió a Buenos Aires después de 20 años

El artista británico regresó a la Argentina después de dos décadas para presentarse en el Movistar Arena. Su vuelta estuvo acompañada por distintas referencias a su anterior visita al país y por recuerdos de su carrera.

Video: Ciudad Magazine

Durante el show, Williams combinó momentos de humor con otros de tono mucho más personal, como el relato sobre la crisis que atravesó en 2006 y el recuerdo de aquel público argentino que, según sus propias palabras, todavía conserva entre sus experiencias más importantes sobre un escenario.