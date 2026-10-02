La salud de Mirtha Legrand se fortaleció en las últimas horas según el parte médico que emitió el Sanatorio Mater Dei.

“Se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, afirmaron desde el centro médico.

En el comunicado de prensa aclararon que la diva “está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico”.

El parte médico de Mirtha Legrand del viernes 2 de octubre de 2026.

Aunque la Chiqui continuará bajo observación durante el fin de semana, ya que aclararon que “el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

El cuadro de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand lleva inetrnada dos semanas, a causa de una neumopatía.

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

La diva se había atendido previamente por una persistente bronquitis, y sorprendió que haya tenido que regresar al sanatorio a horas de su externación.

Dados los exhaustivos exámenes y la detección del patógeno que la afectaba, Mirtha Legrand experimenta una franca mejoría y todo indica que pronto volverá a su rutina hogareña.