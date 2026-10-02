Maxi Ghione recuperó la libertad este viernes luego de permanecer detenido desde el 29 de septiembre en Santa Fe.

El actor había sido detenido en el marco de una investigación iniciada por la denuncia de Emiliano Ezequiel Tarragona, un taxi boy que lo acusó de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

Durante el allanamiento a la vivienda del actor también fueron encontradas armas, por lo que esa situación quedó incorporada a la investigación.

Ghione, de 53 años, había sido detenido el lunes 29 de septiembre después de un allanamiento realizado en su casa de Lehmann, una localidad ubicada a unos 10 kilómetros de Rafaela.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por Emiliano Ezequiel Tarragona, quien señaló al actor por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

Liberaron a Maxi Ghione: cómo sigue la causa y qué medidas deberá cumplir

Qué pasó con Maxi Ghione en la audiencia

Este viernes se realizó en los tribunales de Rafaela la audiencia imputativa en la que participaron la querella, el Ministerio Público Fiscal y la defensa del actor.

Finalmente, el juez resolvió que Maxi Ghione continúe el proceso en libertad, aunque deberá cumplir una serie de medidas restrictivas mientras avanza la investigación.

Según informó Paula Varela en Intrusos, una de las principales restricciones es que Ghione no puede acercarse a Emiliano Ezequiel Tarragona, quien realizó la denuncia en su contra.

“Liberaron a Maxi Ghione. Lo más sospechoso es que la otra parte estuvo de acuerdo. Esta foto es de la audiencia. Dispusieron que Maxi Ghione puede quedar en libertad, pero debe seguir el proceso”, explicó la periodista.

El tema de las armas que apareció durante la investigación

La situación de las armas surgió a partir del allanamiento realizado en la vivienda de Ghione, en el marco de la investigación por la denuncia de Tarragona.

De acuerdo con lo explicado por Paula Varela, el actor habría manifestado que las armas eran heredadas, aunque ahora deberá acreditar esa situación ante la Justicia.

“Tienen que probar el tema de las armas, que dijo que había heredado. Hay cosas que tiene que demostrar”, señaló la periodista en Intrusos.

De esta manera, la investigación no quedó limitada a la denuncia por privación ilegítima de la libertad y amenazas, sino que también contempla la situación vinculada con las armas encontradas durante el procedimiento.

El antecedente judicial del taxi boy que denunció a Maxi Ghione

En medio de la investigación también trascendió información sobre Emiliano Ezequiel Tarragona, quien denunció al actor.

Según la información difundida durante estos días, Tarragona atravesó un proceso penal en mayo de 2024 bajo la carátula de extorsión y hostigamiento.

Este antecedente fue mencionado públicamente en el marco de la cobertura del caso, aunque no modifica por sí mismo la investigación que actualmente lleva adelante la Justicia santafesina sobre la denuncia contra Ghione.

Cómo sigue la causa

Con la decisión de otorgarle la libertad, Maxi Ghione continuará sometido al proceso judicial bajo medidas restrictivas.

La Justicia deberá avanzar ahora con la investigación de la denuncia realizada por Tarragona y con la situación vinculada a las armas encontradas en el domicilio del actor.

Desde la localidad de Lehmann, donde vive Ghione desde hace aproximadamente dos años, el periodista Luis Castelli informó para Intrusos sobre la resolución adoptada durante la audiencia.

“Hoy el juez determinó la libertad de Maximiliano con algunas medidas restrictivas”, explicó desde el lugar.