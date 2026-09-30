Sergio Gonal encontró una manera de reírse del paso del tiempo: convertirlo en espectáculo. Con su unipersonal El más nuevo de los viejos, el humorista propone una mirada sobre los cambios en las costumbres, la tecnología y las nuevas formas de relacionarse, sin perder de vista aquello que permanece.

En una entrevista exclusiva con Ciudad, habló de su presente artístico, recordó su paso por VideoMatch y compartió algunas anécdotas de su vida personal.

La obra se presenta todos los jueves a las 21.30 en el Teatro Multiescena y parte de una idea que atraviesa buena parte de la vida cotidiana: la velocidad con la que cambian las cosas y lo difícil que puede resultar adaptarse a ellas.

Video: Ciudad Magazine

“Habla un poco de la actualidad, del humor actual. Hoy va mucho a través de las redes y enseguida hacen viejo al relato porque, donde se viralizó un poquitito, ya lo escuchó todo el mundo y perdió efectividad”, explicó Gonal sobre el título de su espectáculo.

Pero la referencia a los viejos no apunta solamente a la vigencia de los chistes. También tiene que ver con las costumbres que conviven con las nuevas tecnologías y que, para él, merecen una mirada humorística.

“Me río de ciertos cambios de costumbres. Por ejemplo, voy a tomar un café y te dicen ‘black’, ‘white’, ‘caramel macchiato’. Vos decís: ‘Un café, un café’. Para mí era un café, un cortado o un café con leche. No había tanta vuelta”, contó.

“Me río de ciertos cambios de costumbres. Por ejemplo, voy a tomar un café y te dicen ‘black’, ‘white’, ‘caramel macchiato’. Vos decís: ‘Un café, un café’. Para mí era un café, un cortado o un café con leche. No había tanta vuelta”. Sergio Gonal.

En esa misma línea, mencionó los códigos QR, el reconocimiento facial y los datos biométricos como parte de una transformación cotidiana que obliga a actualizarse permanentemente.

“Son cambios modernos que están buenísimos, pero para mucha gente se pierden. Uno todos los días intenta ser el más nuevo de los viejos”, sostuvo.

Sergio Gonal y pareja (Foto: Movilpress)

Sergio Gonal recordó su paso por VideoMatch y aseguró que no se arrepiente de sus personajes

Con una trayectoria vinculada a algunos de los ciclos humorísticos más populares de la televisión argentina, Gonal también se refirió a su paso por VideoMatch, el programa de Marcelo Tinelli que marcó una etapa de su carrera.

Consultado sobre si hay algún personaje o chiste de aquella época que hoy le dé vergüenza o que no volvería a hacer, el humorista fue contundente: no se arrepiente de lo que hizo.

“Todo fue hecho en su época, con muchas ganas, con mucho gusto y con mucho orgullo. Formé parte de un seleccionado del humor, que en ese momento era el programa VideoMatch. Sentía que seleccionaban a los mejores humoristas del país, o por lo menos eso te hacían sentir”, recordó.

Sergio Gonal

En ese sentido, destacó el sentimiento de pertenencia que tenía junto a sus compañeros y el lugar que ocupaba el ciclo en su desarrollo profesional.

“Todos los personajes los hacíamos con un sentido de pertenencia enorme a ese programa. No hay nada de lo que yo me arrepienta”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que el paso del tiempo modifica la manera en que se reciben determinados contenidos y que algunos de aquellos personajes hoy podrían resultar anacrónicos.

“Hay personajes que, si los querés poner hoy, quedan fuera de época, pero porque todo fue evolutivo, todo cambió”, explicó.

Cómo conoció a Verónica, su pareja desde hace diez años

Durante la entrevista, Gonal también habló de su vida sentimental y contó cómo conoció a Verónica, su pareja, que es odontóloga.

La conversación tuvo un momento desopilante cuando el humorista relató una historia sobre los tratamientos odontológicos y las muchas sesiones que requiere un trabajo dental. Sin embargo, después aclaró que su relación no nació en el consultorio, sino a través de las redes sociales.

“Yo la confundí a ella con alguien que no era. Cuando me aclaró la situación de que no era la persona que yo pensaba, siguió la conversación. Un día nos vimos”, relató.

Veronica Alcaraz y Sergio Gonal (Foto: Movilpress)

La anécdota tuvo un giro particular porque, minutos antes, Gonal había bromeado sobre las aplicaciones de citas y las dificultades de conocer a alguien a través de una pantalla.

Aunque nunca utilizó personalmente esas aplicaciones, contó que tiene amigos que conocieron a sus parejas de esa manera e incluso matrimonios que comenzaron con un encuentro virtual. “Tenés que ser el más nuevo de los viejos para adaptarte a eso”, reflexionó.

Para ilustrar las diferencias entre las formas de vincularse de antes y las actuales, recordó los tradicionales asaltos, aquellas fiestas en las que las chicas llevaban comida y los varones se ocupaban de las bebidas.

“Ahí conocías a alguien personalmente, donde tenías piel. Había química, había un aroma, te tocabas con el otro y veías si la cosa funcionaba o no”, explicó.

En contraposición, advirtió que internet puede generar expectativas que después no coinciden con la realidad. Para graficarlo, comparó las citas virtuales con alquilar un departamento para las vacaciones a partir de las fotos que aparecen en una publicación.

“Por la foto está todo lindo, pero cuando lo ves personalmente decís: ‘Qué sé yo, el living es muy grande, los muebles son muy chicos’. Hay cosas que no te muestra internet”, señaló.

Sergio Gonal habló de la paternidad y recordó cómo le cambió la vida a los 18 años

Otro de los temas que surgieron durante la charla fue la paternidad. Gonal fue padre a los 18 años y explicó que esa experiencia significó un cambio profundo en su manera de asumir las responsabilidades.

“Si te responsabilizás, te modifica absolutamente la vida, porque ya no podés estar pensando en el boliche, sino que tenés que estar pensando en cuánto sale un pañal, cuánto sale la leche para el nene y cuánto va a venir de la factura de luz”, expresó.

“Te modifica absolutamente la vida, porque ya no podés estar pensando en el boliche, sino en cuánto sale un pañal, cuánto sale la leche para el nene y cuánto va a venir de la factura de luz”. Sergio Gonal sobre la paternidad en su juventud.

Para el humorista, convertirse en padre a una edad tan temprana implicó empezar a mirar la vida desde otro lugar y priorizar las necesidades de su familia.

“Eso te genera obligaciones, pero te puedo asegurar que, si lo hacés con gusto, y esto lo digo a todos los papás jóvenes, te modifica absolutamente la vida. No hay nada más lindo que ser papá”, aseguró.

La experiencia también se conecta con una de las ideas centrales de su espectáculo: la percepción del paso del tiempo y el momento en que uno empieza a reconocerse en una generación diferente.

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El personaje de Sergio Gonal que más se parece a él

Al ser consultado sobre cuál de los personajes que interpretó a lo largo de su carrera lo representa más, Gonal eligió a Sergio el diariero.

El personaje le permite recordar una figura que ocupaba un lugar particular en los barrios: el canillita que estaba en la esquina, conocía a los vecinos y conversaba con personas de diferentes realidades sociales.

“Era el que hablaba con todo el mundo, con el ejecutivo de la multinacional y con el albañil que iba a trabajar en bicicleta. Se codeaba con todo el mundo y a mí eso siempre me gustó”, explicó.

Enseguida relacionó esa característica con su propia personalidad: “De alguna manera, he sido siempre así. Me he codeado con todo el mundo, he charlado con todo el mundo de igual a igual y la verdad es que me gusta”.

Lejos de quedarse únicamente con los recuerdos de su generación, el humorista también destacó a algunos de los comediantes que sigue en la actualidad.

Entre ellos mencionó al chileno Lucho Miranda, de quien dijo que le encanta tanto por lo que hace como por su manera de hablar. También nombró a Circo Marisco como parte de las propuestas que lo divierten.

Cuándo Sergio Gonal se dio cuenta de que era “el más nuevo de los viejos”

La idea que da nombre a su espectáculo también tiene una raíz familiar. Gonal contó que empezó a reconocerse en ese lugar a partir de las conversaciones con sus hijos y de las referencias que ellos hacían sobre él.

“Mi hijo se encontraba con alguien y decía: ‘Estuve con tal persona y me preguntó cómo anda el viejo’. Y yo decía: ‘¿De quién hablan? ¿De mí?’”, recordó entre risas.

Esa situación lo llevó a reflexionar sobre cómo pasa el tiempo sin que uno necesariamente advierta los cambios en su propia vida.

Sin embargo, Gonal no se identifica con una mirada nostálgica que implique renunciar a las novedades. Por el contrario, destacó que intenta mantenerse activo, estudiar, formarse y manejar la tecnología.

“Soy un tipo que hace deporte, que trata de estudiar y formarse de manera permanente, que maneja la tecnología bastante bien. Entonces, de última, seré el más nuevo de los viejos”. Sergio Gonal.

“Soy un tipo que hace deporte, que trata de estudiar y formarse de manera permanente, que maneja la tecnología bastante bien. Entonces, de última, seré el más nuevo de los viejos”, concluyó.

Con esa premisa, el humorista continúa presentando su unipersonal El más nuevo de los viejos, todos los jueves a las 21.30 en el Teatro Multiescena. Las entradas se pueden adquirir a través de Plateanet y, después de las funciones en Buenos Aires, tiene previsto continuar con una gira por distintos puntos del país.