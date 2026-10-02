Horas atrás, Coty Romero rompió el silencio y explicó que el motivo de su desvinculación de Telefe tuvo relación directa con Romina Uhrig, su excompañera de Gran Hermano. Ahora, quien salió a opinar del tema fue Yanina Latorre.

“Yo había contado algo que la dejó mal parada a Romina, que se metió en mi relación. Ahí me sentaron: ‘No podés decir nada más malo de Romina’”, aseguró la correntina en el programa “Después de que todos” de Resumido.

A raíz de esto, Romina salió a responder y aseguró que la iba a denunciar por calumnias e injurias. Por este motivo, Yanina salió a defender a Coty y apuntó directamente contra la mediática y exfuncionaria.

Romina Uhrig salió a hablar en La Linterna (Bondi Live)

YANINA LATORRE DEFENDIÓ A COTY ROMERO Y APUNTÓ CONTRA ROMINA UHRIG

A través de su cuenta de X, Yanina Latorre respondió a la noticia de Coty Romero hablando de Romina Uhrig, quien acaba de confirmar que está en pareja con un productor de Gran Hermano llamado Martín Borrillo. La conductora, por su parte, escribió: “La banco”.

Yanina Latorre defendió a Coty Romero y apuntó contra Romina Uhrig (Captura: X)

“Las sin talento te mandan a callar cuando salen con productores”, agregó la conductora en su comentario. Cabe recordar que Latorre tuvo conflicto legal con la exparticipante de Gran Hermano tras ser denunciada por ella. “Sos ñoqui, chorra y vaga”, le había dicho en su momento.

Casualmente las declaraciones que más le molestaron a Romina fueron las que Coty hizo sobre su pasado como legisladora. “Qué puedo esperar de una persona que ha ocupado cargos en el Estado y que hace menos que el diputado que se rasca el ombligo con la birome”, había dicho la influencer.